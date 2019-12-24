قلادة "تايتنك" المفقودة تربك المحققين.. ما علاقة زوجة البشير؟

ذكرت صحيفة (الراكوبة) السودانية، أن فريق تحريز المصوغات الخاصة بالزوجة الثانية للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، فوجئ بامتلاكها عقد شبيه بآخر ظهر في فيلم شهير.

وقالت، إن فريق تحريز المصوغات الخاصة بالزوجة الثانية للمخلوع البشير، فوجئ بامتلاك السيدة الأولى السابقة لعقد من (Blue Suphaire) شبيه بالذي في ظهر في الفيلم العالمي الشهير (تايتنك).

وأشارت الصحيفة الإلكترونية، إلى أن الفريق الفني واجه مشكلة في تعريف العقد الثمين ومكان تصنيفه بين الأدلة بحكم أن النساء في السودان لا يستخدمن الأحجار الكريمة في الزينة، ويفضلن عليها الذهب الأصفر.

من ناحية أخرى، نفت مصادر في النيابة العامة السودانية للجزيرة مباشر وجود "عقد تايتنك" في مقتنيات زوجة الرئيس المعزول عمر البشير كما كانت قد تداولت ذلك بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر، أنه تم العثور على فقط على الذهب الشخصي الخاص بزوجة الرئيس السوداني المعزول.

مشكلة السعر

وكانت صحيفة (الراكوبة) قد نقلت عن صفحة ناشط سوداني يدعى إبراهيم سليمان أبوناجي، أن فريق فحص المصوغات واجه مشكلة في تحديد السعر ومعرفة نوعية الحجر الكريم الأمر الذي يستدعي الاستعانة بخبراء من خارج الوطن أو التواصل مع المتجر في نيويورك.

وأوضحت الصحيفة السودانية، وفقًا لأبوناجي، أن فاتورة شراء القلادة تشير الي عام ٢٠١٣، وهو العام الذي شهد انتفاضة في السودان بسبب أزمات اقتصادية ومعيشية، سقط فيها العديد من الضحايا.

يُشار إلى أن العقد ظهر في فيلم تايتنك الشهير، وقد سقط في قاع المحيط حسب رؤية المخرج الفيلم، لكن هذا لم يمنع الشركات المتخصصة في شغل الأحجار الكريمة من صناعة نسخة منها وبيعها بأسعار مرتفعة.

وفي فيلم تيتانيك (إنتاج 1997) ارتدت النجمة كيت وينسلت قلادة رائعة سميت (قلب المحيط) لشدة زرقتها، والقلادة في الفيلم كانت محاكاة لأخرى كانت موجودة بالفعل على ظهر السفينة تايتنك.

توقيف زوجة البشير

كانت النيابة السودانية اعتقلت وداد بابكر الزوجة الثانية للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في الثاني عشر من الشهر الجاري، وبدأت التحري معها بشأن امتلاك أراضٍ سكنية عديدة باهظة الثمن في أرقى المناطق بالعاصمة والثراء الحرام.

وتسلّم فريق من المباحث كميات من الذهب والمجوهرات من منزل زوجة الرئيس المعزول بحسب ما ذكرت صحيفة (الانتباهة) وقالت إن وداد أرشدت أثناء التحقيق معها بنيابة الثراء الحرام على الذهب والمجوهرات الموجودة بمنزلها.