طفلة تعثر على رسالة استغاثة من سجناء صينيين ببطاقة عيد الميلاد

عثرت طفلة في بريطانيا على رسالة استغاثة يبدو أنها مسربة من مسجونين، عندما فتحت إحدى بطاقات أعياد الميلاد شاشترتها من إحدى متاجر (تسكوز) الشهيرة.

وذكرت صحيفة (ذا تايمز) أن الطفلة فلورنس ويديكومب، البالغة من العمر 6 سنوات، والمقيمة في جنوب لندن، عثرت عند فتحها إحدى بطاقات أعياد الميلاد على رسالة مكتوبة بخط اليد.

وقالت الصحيفة أن الطفلة دهشت للأمر وظنّت أن الأمر مزحة في بدايته، وعبرت في إحدى المقابلات الصحفية عن صدمتها فور تلقيها الرسالة في بداية الأمر.

تضمنت الرسالة التي نشرت صورتها الصحيفة عبارات مكتوبة بخط اليد "نحن سجناء أجانب في سجن شنغهاي تشينغبو بالصين، مجبرون على العمل ضد إرادتنا، نرجو المساعدة، وإبلاغ منظمات حقوق الإنسان".

طلب كاتب رسالة الاستغاثة الاتصال بشخص يدعى بيتر همفري، ليتضح بالبحث أن الاسم يعود إلى صحفي قضى فترة سجن في الصين.

وعلق همفري بأنه يعتقد أنه يعرف من يقف وراء الرسالة في حوار مع محطة بي بي سي.

وألمحت الرسالة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في الصين، مما جعل سلسلة متاجر (تيسكوز) تعلق أعمالها مع المصنع المنتج لهذه البطاقات والذي يجبر السجناء على العمل.

هذا، و نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كنغ شوانغ ، إجبار السجناء الأجانب في منشأة بشنغهاي على العمل.

ووصف هذه التقارير بأنها "دراما صممها سجين سابق" وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وتصنف الصين ضمن أسوأ البلدان في مجال حقوق الإنسان، وتضطهد منذ سنوات طويلة مسلمو الإيغور البالغ عددهم 11 مليون نسمة، وهم أقلية عرقية تركية في شينجيانغ.

وفي السنوات الأخيرة، احتجزت مليونا أو أكثر منهم وأقليات أخرى في معسكرات وسط تنديد دولي واسع.

Apparentely Tesco wasn't doing enough due diligence in its supply chain: a message (a cry for help) was found in a Christmas card made in a Chinese factory, saying that prison workers were being used. https://t.co/spsPKzVGEf pic.twitter.com/KxCAU86GJv — Kenneth Roth (@KenRoth) December 23, 2019