شاهد: الأمن المصري يعتدي على أهالي قرية لإجبارهم على إخلائها لصالح ساويرس

قال شهود عيان من أهالي قرية "جبل تقوق" النوبية أقصى جنوبي مصر، إن قوات الأمن اعتدت عليهم، أمس الإثنين، بالضرب وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، في محاولة لإخلاء القرية لأهالي .

وبث نشطاء عبر موقع فيسبوك مقاطع فيديو أظهرت لحظة فرار الأهالي من قوات الأمن، بينما أطلق آخرون استغاثات تطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الاعتداءات مؤكدين ملكيتهم للأراضي المتنازع عليها، واستعرضوا الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك.

وبدأت أزمة الجزر النوبية، منذ قرابة شهرين، بسبب محاولات رجل الأعمال المصري سميح ساويرس نزع حقوق الأهالي من أرض جزيرة آمون النوبية بعد شرائها، لإقامة أحد مشاريعه عليها.

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب، شقيق سميح ساويرس، الشهر الماضي، حول النزاع على الأرض واصفا ما يحدث بالاعتداء من قبل النوبيين على حق شقيقه، مهددا الأهالي بأن الأرض لو كانت ملكه لما استطاع أحد منهم أن يطأها بقدمه، على حد قوله.