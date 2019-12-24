ثلاجة الموت.. حملة إلكترونية لنقل معاناة أسرى فلسطين مع برد الشتاء

أطلق نشطاء فلسطينيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال فصل الشتاء.

وعبر المغردون عن تضامنهم مع الأسرى داخل السجون التي لا تقي أجسادهم من برد الشتاء، إضافة إلى نقص في الأغطية والمحتويات اللازمة التي تجنبهم المعاناة القاسية.

وقال نشطاء إن الأسرى يشكون من نقص حاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء.

والأسبوع الماضي، نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين شكوى أسرى معتقل "مجدو" الذين تتضاعف معاناتهم مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، حيث باتوا يعانون في الآونة الأخيرة من نقص في الملابس والأغطية الشتوية وخاصة الأسرى المعتقلين حديثًا.

الاحتلال معدوم الانسانیة یستخدم البرد القارص لتعذیب الأسرى ومنعھم من ارتداء الملابس والأغطیة..

ھل رأیتم أقبح من ھذا؟ #ثلاجة_الموت pic.twitter.com/oUnSW3kNWA — المركز الشبابي الإعلامي (@ymcgaza) December 23, 2019

تحذيرات

حذرت التغريدات عبر وسم #ثلاجة_الموت، من تداعيات سوء الأحوال والظروف داخل السجون على الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضاً مختلفة.

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، إن الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال تزداد قسوة مع فصل الشتاء، خاصة أن بعض السجون مقامة في بيئة صحراوية بالغة البرودة ليلًا الأمر الذي يحولها إلى ثلاجة موت.

الظروف الصعبة التي يعيشها أسرانا في سجون الاحتلال تزداد قسوة في فصل الشتاء، حيث يُحرم الأسرى من وسائل التدفئة ويُمنع دخول الملابس الشتوية والأغطية المناسبة، خاصة وأن بعض السجون مقامة في بيئة صحراوية بالغة البرودة ليلاً مما حول هذه السجون إلى #ثلاجة_الموت — حازم قاسم (@hazemaq) December 23, 2019

سجون الاحتلال

واعتقلت قوات الاحتلال (2759) فلسطينياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بداية العام الجاري 2019، وحتى 30 يونيو/حزيران، منه، بينهم (446) طفلاً و(76) امرأة.

تشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شئون الأسرى) ضمن ورقة حقائق إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 يونيو 2019 بلغ نحو (5500) منهم (43) امرأة، بينما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (220) طفلًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى حالي 500 معتقل.

في حين بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967 نحو مليون فلسطيني.

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محبين القضية الفلسطينية العادلة

أدعوكم للتغريد على هاشتاج #ثلاجة_الموت لتسليط الضوء على تفاقم معاناة الأسرى في سجون الاحتلال خلال فصل الشتاء 5700 أسير بداخل السجون يعانون من البرد القارص بسبب منع إدارة السجون للأغطية pic.twitter.com/60om6uJh74 — الصحفي إسماعيل الغول #فلسطين⁩⁦ 🇵🇸🇵🇸 (@ismail_goul) December 23, 2019

في الوقت الحالي يشكو الأسرى من نقص حاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء القارص البرودة#ثلاجة_الموت pic.twitter.com/fuAyBggCeV — Rewaa Baraka (@RewaaParaka) December 23, 2019

الأسرى الفلسطينيون يعانون في سجون الإحتلال الصهيوني ولا يستطيعون الحصول على أبرز حقوقهم وهي الملابس والأغطية الشتوية في هذا البرد القارص والشديد.#ثلاجة_الموت#فريق_البهاء_الالكتروني — حسن أبو راني #فلسطين ❤⁦🇵🇸⁩ (@aborani1993) December 23, 2019