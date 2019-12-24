"السيسي قتل مريم" يجتاح تويتر بعد وفاة سجينة سياسية بمصر

تصدر وسم (السيسي_قتل_مريم) ضمن قائمة الأعلى تداولًا بموقع تويتر في مصر، بعد وفاة معتقلة سياسية، بإحدى زنازين سجن القناطر للنساء، نتيجة إهمال طبي مُتعمد، وفق تقارير حقوقية.

وتفاعل مصريون عبر الوسم بتغريدات غاضبة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن قتل مريم، ونقلوا من خلال الوسم معاناة معتقلات أخريات ربما يواجهن المصير ذاته.

وذكر ناشطون سيناويون أن مريم اعتقلت هي وكل أفراد عائلتها حين تصدوا للجيش المصري وهو يهدم منزلهم، ضمن مخطط تهجير أهل سيناء، وأنها وضعت ابنها في السجن ثم أودع ملجأ للأيتام.

https://twitter.com/lCpoRKxWeThrkit/status/1209165902840770561?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، ومديرة مركز النديم (حقوقي/ غير حكومي)، عايدة سيف الدولة، أفادت الأحد بوفاة امرأة سيناوية تدعى مريم سالم (32 عامًا) داخل محبسها بسجن القناطر شمالي القاهرة، في واقعة تعد الأولى من نوعها منذ صيف 2013.

وأشارت إلى أنها أول سجينة سياسية تموت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنها "كانت من مجموعة نساء من سيناء (شمال شرق) محكوم عليهن بالسجن بأحكام تتراوح من 10 إلى 15 سنة".

وأشارت منصة "نحن نسجل" الحقوقية في تدوينة لها عبر صفحتها على تويتر، إلى أن سالم كانت تعاني من "تليف كبدي، وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، ما أدى إلى (استسقاء البطن)". وأوضحت أنها وثقت حالة مريم ونشرت معاناتها بتاريخ 17 من ديسمبر/كانون أول.

#السيسي_قتل_مريم

زوجة معتقلة من سيناء

من عائلة كل رجالها شهداء

اعتقلت وهي حامل ووضعت طفلها في السجن وحين أكمل عامين اودعوه دار الأيتام لعدم الاستدلال على أهل

وبالأمس لحقت برجالها شهيدة…. pic.twitter.com/3EfSK4Qaiu — DrRetag (@Retag89464224) December 23, 2019

ومريم متزوجة ولديها طفل يدعى عبد الرحمن كان في حضانتها داخل السجن حتى أتم عامه الثاني، ثم تم فصله عن أمه بعد ذلك، حيث تم إيداعه من قبل إدارة السجن في دار أيتام، إذ أن زوج مريم ووالديها وشقيقها جميعهم معتقلون، وفق إفادات حقوقية.

وأعربت حركة "نساء ضد الانقلاب" في بيان الإثنين، عن استنكارها الشديد لما حدث لمريم التي لقت حتفها نتيجة إهمال طبي مُتعمد من قبل إدارة سجن القناطر، بالتواطؤ مع جهاز الداخلية، في سلسلة مُمنهجة وواضحة للتنكيل بالمعتقلات داخل السجون.

وأضافت أن مريم "ليست تلك الحالة الأولى التي تواجه الموت داخل سجون السيسي، فقد سبقتها هبة نجم التي أصيبت بالسرطان داخل محبسها، وما إن اشتد مرضها حتى اُفرج عنها لتلقى حتفها بعد خروجها من السجن".

#السيسي_قتل_مريم

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل أعوان الظالمين pic.twitter.com/twYuLtD1SC — Ahmed Sh'apan (@sh_apan) December 24, 2019

#السيسي_قتل_مريم

لن نرضى بغير القصاص لمريم وكل بنات مصر الي اعتقلوا واستشهدوا من يناير لحد انهارده

لن نتنازل عن حقوقهم pic.twitter.com/ct13Ht3nk2 — جـــــــهــــــاد✌️✊💚 (@444__gogo) December 24, 2019

#السيسي_قتل_مريم

اهي ماتت

ذهبت الى ربها تشتكي له ما يفعله نظام السيسي القاتل وعصابته

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/vFju6SYiBa — جـــــــهــــــاد✌️✊💚 (@444__gogo) December 24, 2019

https://twitter.com/Freedom01681450/status/1209357110913445889?ref_src=twsrc%5Etfw

#السيسي_قتل_مريم

اخي انتا حر وراء السدود

اخي انتا حر بتلك القيود

فاذا كنت بالله مصتعصما

فماذا يضيرك كيد العبيد

اخي ستبيد جيوش الظلام

ويشرق في الكون فجرنا جديد

فاطلق لروحك اشراقها تراي الفجر يرمقنا من بعيد pic.twitter.com/iBkwNhg3h1 — Alia'a Mohammed (@AliaaMo58680709) December 24, 2019

#السيسي_قتل_مريم

الى ديان يوم الدين نمضي … وعند الله تجتمع الخصوم pic.twitter.com/jmtqFNrWWB — جـــــــهــــــاد✌️✊💚 (@444__gogo) December 24, 2019