أثار جدلا.. سلمان العودة موضوع امتحان في مدرسة سعودية

أثار سؤال، تمحور حول الشيخ سلمان العودة المعتقل في السجون السعودية منذ أكثر من عامين، ضمن امتحان في أحد مدارس العاصمة الرياض جدلًا في المملكة.

وقام معلم في مدرسة أهلية بالرياض بوضع سؤال امتحان للمستوى الثالث المتوسط يتضمن تعريفًا بالشيخ سلمان العودة المعتقل في السجون السعودية.

#سلمان_العودة

مدرسة تخصص ورقة كاملة عنها في اختبار المرحلة المتوسطة!!.

هذا تجاوز خطير وجه وزير التعليم بالتحقيق فيه مايعني اننا أمام اختراقات جديدة في المدارس!!. pic.twitter.com/6dEnzsZUSy — نايف عبدالرحمن العتيبي (@Nayef_Alotibi) December 23, 2019

وعلقت وزارة التربية والتعليم على لسان المتحدثة باسمها بشأن الجدل الذي أثارته القضية، وقالت إنها تحقق في الأمر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري في بيان على تويتر، إن معلمًا ليس سعوديًا هو من قام بالأمر، واصفة الشيخ العودة بصاحب "الفكر المنحرف".

كيف لولي العهد الحالي أن يطلب النصيحة والمشورة من والدي #سلمان_العودة وهو "منحرف فكرياً"..

هنا حسب السي ان ان:

زيارة ولي العهد الحالي لبيتنا في الرياض لطلب نصيحة الوالد ومشورته:https://t.co/ZrVGaqQWMc أم أن الانحراف حصل في ظرف ساعات من تغريدته بجمع الصف وتأليف ذات البين؟! https://t.co/LLJOjoxqPf — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 24, 2019

وهاجم عبد الله العودة نجل سلمان العودة، تصريح المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم السعودية.

واستنكر عبد الله العودة وصف المتحدثة باسم الوزارة، مستغربًا وصف أبيه الشيخ سلمان العودة بهذا الشكل، وهو الذي سبق أن قدم المشورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال العودة إن ولي العهد الحالي محمد بن سلمان زار والده قبل أشهر من اعتقاله طالبًا المشورة والنصح، فكيف يكون من ذوي الفكر المنحرف؟

تحذير من المحاكمات السرية

من ناحية أخرى، قال حساب (معتقلي الرأي) في السعودية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد في هذه الأثناء من صباح اليوم جلسة جديدة لمحاكمة الشيخ سلمان العودة.

وأضاف الحساب المعني بحقوق المعتقلين في السعودية، عبر تويتر، أن الجلسة الجديدة تأتي بعد إلغاء النطق بالحكم الأسبوع الماضي وإصدار قرار بتمديد الجلسات للتداول فيما سمته "أدلة جديدة" حول التهم الجائزة الموجهة ضد العودة.

وحذر "معتقلي الرأي" من استمرار المحاكمات السرية الهزلية وإصدار أحكام خارج نطاق القانون على غرار ما جرى مع المتهمين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشار إلى أن الأمر قد يتكرر في المحاكمات التي يخضع لها معتقلي الرأي والمشايخ، داعيًا السلطات لوقف المهزلة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

🔴 نحذر من استمرار المحاكمات السرية الهزلية وإصدار أحكام خارج نطاق القانون على غرار ماجرى مع "المتهمين بقتل #خاشقجي"! هذا الأمر قد يتكرر في محاكمات معتقلي الرأي والمشايخ، وعليه فإننا ندعو السلطات لوقف هذه المهزلة والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي. pic.twitter.com/slrau8PKgR — معتقلي الرأي (@m3takl) December 23, 2019