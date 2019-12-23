وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح إثر نوبة قلبية

أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الإثنين، وفاة نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز (80 عامًا)، في بيته الساعة 6 صباحا إثر سكتة قلبية.

وأعلن الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، عن حداد وطني لمدة 3 أيام، كما قرر حدادًا لمدة 7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية.

وكلف تبون اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة الأركان خلفًا لقايد صالح.

وأفاد التلفزيون الجزائري بوجود تعزيزات أمنية مكثفة وتوافد الكثير من السيارات الرسمية لمسؤولين إلى مستشفى "عين النعجة" العسكري التي نقل إليها قايد صالح إثر النوبة التي أصابته صباحا وحيث أعلن وفاته.

وعقب إعلان وفاتة، تقدم وسم (#القايد_صالح) الترند الجزائري بموقع تويتر، ونعى سياسيون وناشطون جزائريون الفقيد.

وولد قايد صالح عام 1940 بولاية باتنة، والتحق بالحركة الوطنية وهو في سن السابعة عشرة من عمره عام 1957، وتدرج في سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني، بحسب تلفزيون النهار.

وتمت ترقية قايد صالح، إلى رتبة لواء صيف عام 1993، وبتاريخ 1994 تم تعيينه قائدًا للقوات البرية، وفي عام 2004 تم تعيينه رئيسًا لأركان الجيش، ومن ثم تقلد رتبة فريق صيف عام 2006 . و منذ 11 سبتمبر/أيلول 2013 تم تعيينه نائبًا لوزارة الدفاع، ورئيسًا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.