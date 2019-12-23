"نحن من نشرع القانون" برلمانية مصرية تبرر إطلاق أعيرة نارية في مناسبة عائلية

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تصريحات البرلمانية نوسيلة إسماعيل، النائبة عن دائرة فاقوس بالشرقية، خلال مداخلة لها بأحد البرامج الحوارية.

وقالت البرلمانية في المداخلة إنها أطلقت أعيرة نارية في الهواء خلال خطبة ابنتها، مضيفة أن السلاح مرخص، وأنها من تشرع القانون.

وكانت البرلمانية نشرت مقطع فيديو لها وهي تطلق أعيرة خرطوش من منزلها، الأمر الذي انتقده كثيرون بسبب المخاطر التي تحيط بهذا الأمر على سلامة المواطنين.

وهاجم رواد مواقع التواصل النائبة بعد قولها "إحنا اللي بنشرع القانون"، مطالبين بمحاسبتها ورفع الحصانة عنها.

ونشرت صفحة "حملة لا لضرب النار في المناسبات" تدوينة قالت فيها "انتظروا بيانا من الحملة وتصعيدا ضد النائبة" انتقدت فيه تصرف النائبة بدلا من تشريع قانون يجرمه.

وتسببت ظاهرة إطلاق النار في الأفراح والمناسبات الاجتماعية في مقتل العديد من الأفراد، وكان أبرز الضحايا الطفل يوسف العربي، الذي لقي مصرعه نتيجة قيام أحد ضباط الشرطة، ونجل عضو في مجلس النواب، بإطلاق النار بصورة عشوائية خلال حفل زفاف، ما أدى لإصابته بطلق ناري في رأسه.