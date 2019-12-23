مقتل خاشقجي.. حكم بإعدام 5 والإفراج عن القحطاني والعسيري

قال النائب العام السعودي سعود المعجب، اليوم الإثنين، إن محكمة قضت بإعدام 5 ومعاقبة 3 آخرين بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للنيابة العامة السعودية بشأن تحقيقات مقتل خاشقجي.

وقال ممثل عن النائب العام، إنه تم التحقيق مع سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لم يوجه له أي اتهام وتم الإفراج عنه، كما أُفرج عن النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية أحمد العسيري بعد التحقيق لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين ابتدائية وليست قطعية، مشيرًا إلى الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا.

ووقعت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018. ويشار إلى أن القحطاني والعسيري كانا من بين المتهمين الرئيسيين في القضية التي أثارت الرأي العام.

وكانت الرياض أعلنت -عقب 18 يومًا من الإنكار وتقديم تفسيرات متضاربة للحادث- مقتل خاشقجي إثر شجار مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.

ونشرت المقررة الأممية الخاصة أنييس كالامار في يوليو/تموز الماضي تقريرًا من 101 صفحة، حمّلت فيه الدولة السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.