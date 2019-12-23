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سياسة

ماذا قالت المطربة إليسا عن قضية مسلمي الإيغور؟

مسلمو الإيغور يعانون من ضغوط شديدة تمارسها بحقهم السلطات الصينية
مسلمو الإيغور يعانون من ضغوط شديدة تمارسها بحقهم السلطات الصينية
23/12/2019

قالت المطربة اللبنانية إليسا، إحدى أشهر المطربات في الوطن العربي، إنها مصدومة من الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الإيغور.

وعبر حسابها الموثق بموقع "تويتر"، قالت إليسا، وهي مسيحية الديانة، "الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم. المفروض لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد إنسانيتنا مش العكس".

ودعت إليسا لتفاعل إنساني مع مسلمي الإيغور، وأوضحت أن "المشاهد ما تهز بس (فقط) المسلمين، لازم تهز كل إنسان عنده ضمير وذرة إنسانية".

كان اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، قد سلط الأضواء على الانتهاكات الصينية ضد مسلمي الإيغور، منتقدا مؤخرا، صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق الإيغور في تركستان الشرقية.

وهو ما فتح الحديث اليومي عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مسلمي الإيغور.

ومنذ العام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 في المئة من السكان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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