"لقاء مثمر وبناء".. وزير يمني يلتقي بمسؤولين أتراك في أنقرة

التقى وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، بمسؤولين أتراك خلال زيارته العاصمة التركية أنقرة.

وقال الجبواني في تغريدة على موقع تويتر، إنه التقى بنائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان قورتولموش، بحضور مستشار رئيس الحزب، ياسين أقطاي.

وأضاف أن اللقاء تناول "الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد اليمني بسبب الحرب وسعينا للحصول على دعم الأشقاء والأصدقاء لتأهيل البنية الأساسية للاقتصاد".

ووصف الجبواني اللقاء بأنه كان "مثمرا وبناء".

جمعنا اليوم لقاء ودي بنائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان قورتولموش بحضور الأستاذ ياسين أقطاي مستشار رئيس الحزب وأوضحنا لهم الأضرار التي تعرض لها الأقتصاد اليمني جراء الحرب وسعينا للحصول على دعم الأشقاء والإصدقاء لتأهيل البنية التحتية للإقتصاد.. كان اللقاء مثمراً وبناءًّ. pic.twitter.com/TcK0POg912 — Saleh Algabwani (صالح الجبواني) (@SAlgabwani) December 23, 2019

كما عقد الجبواني جلسة مباحثات مع وزير النقل والبنية الأساسية التركي جاهد طورهان، وقيادات في وزارة النقل التركية. وقال الوزير اليمني إن اللقاء تناول بحث أوضاع قطاع النقل في اليمن. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي في قطاع النقل في اليمن.

عقدنا هذه الليلة في أنقره جلسة مباحثات مع وزير النقل والبنية التحتية التركي وقيادة وزارة النقل، ووضعنا معالية في صورة وضع البنية التحتية للنقل في بلادنا وأتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع مسودة إتفاقية تنظم التعاون والدعم والإستثمار التركي في قطاع النقل في اليمن. pic.twitter.com/jYlG1wRmAb — Saleh Algabwani (صالح الجبواني) (@SAlgabwani) December 23, 2019

جدير بالذكر أن الجبواني هاجم الإمارات عدة مرات خلال الأشهر الماضية. وقال الشهر الماضي إن اتفاق الرياض لتقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا مصيره الفشل.

وأشار الجبواني إلى أن "التحالف السعودي الإماراتي الذي فشل في معالجة ملف الحدود مع الحوثيين يريد أن ينجح في عدن بعد إفراغه للدولة وتسليمها لمليشيات ومرتزقة، وسيدفع الثمن مقابل ذلك ونحذره من ذلك التوجه" على حد قوله.