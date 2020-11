"لا للتطبيع".. أكاديمي إماراتي يرفض تودد بلاده لإسرائيل

قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله عبر حسابه على تويتر، إنه يرفض التودد لإسرائيل وأنه ضد أي شكل من أشكال التطبيع مع "الكيان الصهيوني"، على حد قوله.

وكتب الأ كاديمي الإماراتي "أنتركهم يغتصبون فلسطين؟… أنا ضدد التودد للكيان الصهيوني وضد أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الاسرائيلي". ورغم الإشادة بموقفه تجاه فلسطين، إلا أن المغردين انتقدوا موقفه بشأن اليمن.

وكان وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قد نشر تغريدة تضمنت رابطًا إلكترونيًا لما كتبته صحيفة "سبكتاتور" البريطانية بعنوان "إصلاح الإسلام: تحالف عربي إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط".

وقامت سفارات الإمارات في عدة دول أوربية بتقديم التهنئة لإسرائيل في اليوم الأول من عيد الأنوار اليهودي أو ما يُعرف بـ"الحانوكا".

وتضمنت تغريدات السفارات في واشنطن ولندن وباريس وكندا، صورة "شمعدان" كُتبت عليها"Happy Hanukkah" .

Happy Hanukkah from the UAE Embassy in Washington DC! pic.twitter.com/tljkzuJx0t

— UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) December 22, 2019