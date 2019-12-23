كيف يسترد السودان أمواله المنهوبة (حوار)

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن مجلسا السيادة والوزراء بالسودان عن إجازة قانون تفكيك النظام السابق من يونيو/حزيران 1989 وإزالة "التمكين".

ويستهدف القانون بشكل أساسي الحزب الحاكم سابقاً (المؤتمر الوطني).

وبعد إجازة القانون، شكّل المجلس السيادي لجنة لإزالة التمكين، أسندت رئاستها للفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة.

موقع الجزيرة مباشر أجرى حواراً مع الفريق العطا في مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، لمعرفة الآليات التي تعمل عليها لجنة تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين.

بصفتك رئيسا للجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق، ماهي الآليات التي ستستخدمها في سبيل إنجاح مهمتك؟

اللجنة عقدت عدة اجتماعات أجازت فيها اللائحة التي تنظم أعمالها وتكوين الهيكل التنظيمي للجنة، وتم تكوين 9 إدارات مركزية ولجان ولائية، وتم اختيار مقر للجنة وبدأنا في الإجراءات المترتبة لحل حزب المؤتمر الوطني وتفكيكه بصورة فعلية.

هل مهام اللجنة تقتصر على حل حزب المؤتمر الوطني فقط؟

حسب أمر التكليف، فإن اللجان تقوم بمهام محددة وهي حل حزب المؤتمر الوطني، وتفكيك نظام العهد البائد وإزالة تمكين حزب واحد، كما أن اللجان تقوم على محاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة داخلياً وخارجياً.

هناك أموال يشاع على نطاق واسع أنها بالخارج وتتبع لرموز النظام السابق، كيف سيتم استردادها وبأية وسيلة؟

لجنة إزالة التمكين ستقوم باسترداد الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً من خلال عناصر متخصصة في دواوين الدولة والأجهزة الأمنية والعدلية، وهي قادرة على ذلك، وقد بدأت مرحلة إزالة التمكين فعليا.

حزب المؤتمر الوطني قدم طعونا ضد قانون إزالة التمكين، لكنكم تقولون إنكم شرعتم فعلياً في تفكيكه، كيف يستقيم الأمر؟

قرار تكوين اللجنة خضع للجهات القانونية بالدولة ونحن مهمتنا استرداد اموال الشعب وفق القانون.

هل تم حل حزب المؤتمر الوطني فعلياً؟

"المؤتمر الوطني" أصبح حزبا منحلا وفقا للقانون. وأقول ذلك بكل ثقة.

رغم مرور شهر لم تقم اللجنة بأية خطوات عملية من أجل استرداد أي أموال من رموز النظام السابق أو تقديمهم للمحكمة أو مصادرة أموال قيادات حزب المؤتمر الوطني. لماذا؟

بدأنا بالفعل عمليات حصر أصول حزب المؤتمر الوطني بدعم وإسناد من كل مؤسسات الدولة خاصة القطاع المصرفي والأراضي والعقارات والمركبات والشركات، كل ذلك بدأ حصره.

هل سيشمل الحل "الحركة الإسلامية" الذراع الفكرية للمؤتمر الوطني والتي لديها أصول معروفه؟

لا أعرف أصولا للحركة الإسلامية ولكن أعرف كل ما يخص المؤتمر الوطني ظاهراً أو في الخفاء وسنقوم باسترداد كل هذه الأموال.