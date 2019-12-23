البث الحي
سياسة

شاهد: المصلون في المسجد الأقصى يتضرعون إلى الله لنصرة مسلمي الإيغور

23/12/2019

بث مصور فلسطيني من القدس، مقطع فيديو، يُظهر دعاء المصلين في المسجد الأقصى لمسلمي الإيغور في الصين، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم ويفرج كربتهم ومعاناتهم ومأساتهم.

وحظي المقطع بإعجاب وتفاعل واسع على منصات فلسطينية مختلفة.

وتوجه المصلون بالدعاء " للمسجد الأقصى ولأهل غزة المحاصرين والمستضعفين في سوريا وبورما والشيشان وكل مكان".

وتصدر وسم "الاضطهاد في تركستان الشرقية" قائمة التداول العالمية، وأظهر ناشطون من مختلف مناطق العالم تضامنهم مع المسلمين في تلك المنطقة التي تهيمن عليها الصين.

وتأتي تلك الحملة الإلكترونية التضامنية على خلفية انتقاد الصين من قبل مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، وذلك لتعاملها مع أقلية الإيغور المسلمة وصمت العالم الإسلامي على الانتهاكات الصينية.

 

وقال أوزيل "العالم الإسلامي غارق في الصمت، في وقت الإعلام الغربي يسلط الضوء على الانتهاكات في تركستان الشرقية".

وندد اللاعب المسلم -في بيان- بممارسة الصين ضغوطا لإبعاد مسلمي الإيغور عن دينهم بشكل قسري.

وأضاف "في تركستان الشرقية، المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحدا تلو الآخر، والإخوة الذكور يُساقون قسريا إلى المعسكرات".

وبعد إعلان أرسنال تنحية أوزيل من تشكيلته الأساسية احتل وسم #WeAreWithYouOzil المركز الثاني في قائمة الأكثر تفاعلا في العالم.

وتصدرت وسوم عدة داعمة لمسلمي الإيغور، قائمة الأكثر تداولا في مصر، مطالبة بمقاطعة المنتجات الصينية وتصف سلطات الصين بـ "الإرهابية"، وذلك على خلفية انتهاكاتها لأقلية الإيغور.

ومن بين أكثر الوسوم التي برزت (#قاطعوا_منتجات_الصين)، ووسم بالصينية (#中國殺死穆斯林) يعني "الصين تقتل المسلمين"، ووسم بالإنجليزية (China_is_terrorist#) ويعني "الصين إرهابية"، و(#الصين_بلد_ارهابي)، و(#مسلمي_الايغور_بتموت_يعرب)، وكلها تصدرت موقع تويتر في أوقات متفاوتة.

وتفاعل عشرات الآلاف من الناشطين عبر الوسوم المذكورة منددين بالانتهاكات التي تمارسها الصين مع أقلية مسلمي الإيغور، وتداولوا الصور والمقاطع المسجلة لتعذيب مسلمي الإيغور ولاستغاثات الأطفال والنساء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)

كورونا: فايزر وبينوتيك تقدمان طلب "ترخيص طارئ" للقاحهما في أمريكا

انتعاش الاقتصاد العالمي مع اقتراب موعد تفعيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون