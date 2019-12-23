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سياسة

دموع مسنة سورية تغزو الإنترنت وحملة تضامن "زرقاء" مع إدلب (فيديو)

مسنة سورية تحتضن قطتها وتناشد العالم إنقاذ معرة النعمان من الإبادة
مسنة سورية تحتضن قطتها وتناشد العالم إنقاذ معرة النعمان من الإبادة
23/12/2019

تفاعل سوريون على منصات التواصل مع مقطع فيديو وصورة لامرأة مسّنة تغالب دموعها وهي تتحدث عن حال الأهالي بمدينة معرة النعمان في ريف إدلب بسبب القصف المكثف التي تتعرض له المدينة.

وناشدت المرأة عبر مقطع فيديو متداول العالم للنظر لما يحدث من قصف وقتل وتهجير للأهالي في البرد الشديد نحو المجهول.

وحظيت صورة متداولة للمرأة وهي تحتضن قطة بإشادة واسعة على مواقع التواصل، مشيدين بحفاظها عليها وعدم نسيانها رغم الظروف.

كما أطلق ناشطون سوريون حملة إلكترونية للتضامن مع أهالي إدلب، واختاروا اللون الأزرق الذي يشير للسماء، كشعار للحملة، مرفقين مشاركاتهم بعبارات مثل "لا ضامن إلا الله فقط السماء مفتوحة للسوريين بلا تأشيرة أو حدود"، وأرفقوها بوسم (#إدلب_تحت_النار).

وقال مشاركون في الحملة إن السماء هي ملجأ النازحين الفارين من قصف النظام و روسيا، خاصة بعد استهداف سيارات النازحين بشكل مباشر على الطرقات أثناء فرارهم من القصف في مدينة معرة النعمان وريف إدلب الجنوبي بالشمال السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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