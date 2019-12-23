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سياسة|سوريا

"جالسون في العراء".. نازحون سوريون يطلقون نداءات استغاثة للمنظمات الإنسانية (فيديو)

نازح سوري: لا يوجد أغطية ولا خيم ولا مساعدات ونحن جالسون  في العراء
نازح سوري: لا يوجد أغطية ولا خيم ولا مساعدات ونحن جالسون  في العراء
23/12/2019

بث الصحفي السوري حافظ ترمان مقطع فيديو لنازح سوري من ريف معرة النعمان الشرقي، يوجه فيه نداء استغاثة للمنظمات الإغاثية.

وناشد النازح المنظمات تقديم المساعدة في الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها التصعيد العسكري في محافظة إدلب.

وقال النازح في نداء الاستغاثة "لا توجد أغطية ولا خيام ولا مساعدات ونحن جالسون  في العراء".

كما وجه رسالة للمنظمات الإنسانية ناشدهم فيها مساعدتهم وتأمين مستلزمات تقيهم برد الشتاء والأمطار.

وبث الدفاع المدني السوري على فيسبوك مقطع فيديو يظهر مدينة معرة النعمان في ريف إدلب خالية من سكانها تماماً بعد ثمانية أيام من القصف المتواصل من قبل طيران النظام السوري المدعوم من روسيا.

وبث صحفيون سوريون مقاطع فيديو تظهر توافد النازحين الهاربين من مدينة معرة النعمان نحو الحدود التركية السورية.

وبث مركز حلب الإعلامي التابع للمعارضة على فيسبوك مقطع يظهر آثار الدمار الذي لحق بمدينة معرة النعمان عقب تعرضها لقصف مكثف بكافة أنواع الأسلحة من قبل النظام السوري المدعوم من روسيا.

وشهدت مدينة معرة النعمان وريفها حركة نزوح كبيرة للمدنيين حيث بدت خالية من سكانها تماماً.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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