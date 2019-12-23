افتتاح معبد يهودي بمصر تكلف 100 مليون جنيه وتطلع إسرائيلي لزيارته

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، إن المعبد اليهودي "إلياهو هنابي" سوف يتم افتتاحه في محافظة الإسكندرية شمالي مصر الشهر المقبل، وأن العديد في إسرائيل يتطلعون لزيارته.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على تويتر "إسرائيل بالعربية" وكذلك صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" على فيسبوك، إن المعبد اليهودي سيفتتح في يناير/كانون الثاني المقبل عقب الانتهاء من ترميمه بتكلفة بلغت مائة مليون جنيه مصري (6 ملايين و250 ألف دولار).

وأضافت أنها "خطوة رائعة للحفاظ على التراث اليهودي وسياحية بامتياز، ويعتبر هذا المعبد أحد أهم المعابد اليهودية بمصر، وأحد أكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط".

يسعدنا ان نرى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار المصري يتفقد المعبد اليهودى “إلياهو هنابى” بالإسكندرية تمهيدا لافتتاحه في مطلع 2020 بعد انتهاء اعمال الترميم بكلفة 100 مليون جنيه. خطوة رائعة للحفاظ على التراث اليهودي وسياحي بامتياز. يتطلع العديد في إسرائيل لزيارته pic.twitter.com/tQsKRA1uuM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 22, 2019

وقالت وزارة الثقافة المصرية في وقت سابق إن وزير الثقافة خالد العناني، توجه الجمعة، لمباشرة آخر مستجدات أعمال ترميم المعبد تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن مشروع ترميم المعبد بدأ استئناف أعماله في شهر فبراير/شباط من عام 2018 بعد توقف الأعمال في عام 2010.

والعام الماضي، أعلنت مصر تبرعها بمليوني دولار لترميم "إلياهو هنابى" (إلياهو النبي) أشهر معبد يهودي بمصر، بشارع النبي دانيال بالإسكندرية بعد انهيار جزئي بداخله بسبب تأثره بمياه الأمطار.

في يوليو/تموز الماضي تقلص عدد يهود مصر إلى 5 سيدات فقط من العجائز بعضهن في دور المسنين، عقب وفاة مارسيل سيمون، عميدة يهود مصر وأرملة شحاتة هارون السياسي اليساري اليهودي، ووالدة ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة.

وتدير ماجدة هارون 12 معبدًا يهوديا في القاهرة والإسكندرية أغلق أغلبها لعدم وجود من برتادها بقصد الصلاة، و4 مقابر و5 مدارس بلا طلاب، وتتولى جمعية "قطرة اللبن" مسؤولية الحفاظ على تراث اليهود في مصر.