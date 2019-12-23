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سياسة

أردوغان: لن نتحمل موجة جديدة من اللاجئين السوريين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
23/12/2019

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد الأوربيين من أنّ بلاده لن تواجه وحدها تدفّق موجة جديدة من اللاجئين السوريين الذين يفرّون من بلدهم مع اشتداد القتال في إدلب.

وقال أردوغان، إن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، أمس الأحد، في حفل توزيع جوائز توزيع جوائز وقف نشر العلم، في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول، أكد فيها أن تركيا تبذل وستواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب.

وقال إن تركيا ستحدد خطواتها بناء على النتيجة التي ستتمخض عنها مباحثات الوفد التركي الذي يصل موسكو، الإثنين، لإجراء مباحثات مع الروس (حول سوريا) .

وألمح إلى أن انعكاسات ضغوط موجة الهجرة نحو تركيا ستؤثر على جميع البلدان الأوربية وخاصة اليونان.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة لا مهرب من تكرار مشاهد الهجرة إلى أوربا قبل اتفاقية مكافحة الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروي في 18 مارس/آذار 2016.

أكبر عائق أمام تطور المسلمين

وعن قمة كوالالمبور الإسلامية، قال أردوغان إن إيران وقطر وماليزيا وتركيا بعثت رسالة ذات مغزى إلى العالم بأسره، في الوقت الذي تعمل فيه جهات من أجل إضعاف المسلمين عبر النزاعات العرقية والطائفية.

وقال إن بلدانا تسخّر مواردها لتفتيت قوة المسلمين لا لتعزيزها  وإحرازها نجاحات.

وأضاف أن ممارسة بعض الدول الضغط تارة والتهديد بشكل علني على دول بعينها تارة أخرى، لمنع العالم الإسلامي من التحدث بحرية عن قضاياه الخاصة وإيجاد حلول لمشاكله.

وشدد على أن أكبر عائق أمام تطور المسلمين هو المنافسة فيما بينهم، مشيرا إلى أنه في كل مرة يحاول المسلمون نفض التراب عن كاهلهم، يقوم بعضهم من الداخل بالتخريب، وكلما يحاول المسلمون الوقوف على أقدامهم، يخرج تائه من بيننا قبل الدول الغربية ويقوم بشدنا إلى القاع.

وقال إن أهداف الجهات التي تؤجج النزاعات في العالم الإسلامي من اليمن إلى ليبيا، هي ذات الجهات التي تضع العراقيل أمام العالم الإسلامي، موضحا أن تركيا تتعرض لهجمات داخلية وخارجية كلما زاد اهتمامها بقضايا العالم الإسلامي.

وكان الرئيس التركي حذّر من أن بلاده قد تفسح المجال لملايين اللاجئين السوريين للسفر إلى أوربا إذا  لم يبذل المجتمع الدولي مزيداً من الجهود لإعانتهم.

يذكر أن تركيا تستضيف حاليا نحو خمسة ملايين لاجئ، بينهم حوالي 3 ملايين و700 ألف سوري.

المصدر : وكالات
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