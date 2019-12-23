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أديس أبابا: اكتمال 70 بالمئة من أعمال مشروع سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
23/12/2019

أعلنت أديس أبابا اكتمال 70 في المئة من أعمال مشروع سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل عام 2023.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، الإثنين، عقب زيارة لجنة معنية بشؤون الموارد الطبيعية والري والطاقة في البرلمان الإثيوبي، لمشروع السد.

وخلال الزيارة، أطلع كيفل هورو، المدير العام للمشروع، أعضاء اللجنة على الوضع الحالي للسد.

وقال هورو إن "حوالي 70 في المئة من الأعمال في المشروع اكتملت، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بالكامل عام 2023".

وأضاف أن "الأعمال في الوحدتين 9 و10 (التوربينان اللذان تم التخطيط لهما لتوليد الطاقة قبل الانتهاء الكامل من المشروع) تسير بشكل جيد أيضًا".

ومن المتوقع أن يولد التوربينان ما مجموعه 750 ميغاوات من الكهرباء أوائل عام 2021، وفق هورو.

وللسد محطتان لتوليد الكهرباء، عبارة عن 16 وحدة توربينية تتوزع على جانبيه، وعند اكتماله، سيولد 6450 ميغاوات، أي أكثر من ثلاثة أمثال الطاقة المولدة من السد العالي جنوبي مصر (2100 ميغاوات).

وأشار المدير العام إلى أن البلاد أنفقت حتى الآن 99 مليار بر إثيوبي (3.1 مليار دولار أمريكي) على المشروع وهناك حاجة إلى 40 مليارا (1.2 مليار دولار) إضافية لإنهاء المشروع.

فيما أعرب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم لما رأوه في موقع المشروع وقالوا إن "تقدم المشروع أصبح واعدًا الآن"، وفق المصدر ذاته.

وأمس الأحد، اختتم ثالث الاجتماعات الأربعة في الخرطوم (بين إثيوبيا ومصر والسودان)، عقد على مدى يومين، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بصفة مراقب.

واتفق ممثلو مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بالخرطوم، على عقد الاجتماع الرابع والأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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