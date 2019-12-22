13 مصابا بإطلاق نار خلال حفل منزلي بشيكاغو الأمريكية [فيديو]

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، إصابة 13 شخصًا بجروح، في إطلاق نار أثناء حفل منزلي، بمدينة شيكاغو، شرقي الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن شرطة المدينة أن 4 من المصابين حالاتهم حرجة.
MASS SHOOTING: Chicago Police say 13 people were shot at a house party in #Englewood. https://t.co/dFjtSG0da9 @abc7chicago pic.twitter.com/Bhqa1uhGDF
— Mark Rivera ABC7 (@MarkRiveraABC7) December 22, 2019
وأوضحت الشرطة أن الحادثة وقعت إثر خلاف جرى خلال حفل منزلي.
BREAKING UPDATE: Mass shooting at an #Englewood house party. Four people are in critical condition. Police say incident is isolated…a fight broke out at a party. Police say two people started shooting at each other and it spilled out into the street. @abc7chicago pic.twitter.com/FOq3Vzc83u
— Mark Rivera ABC7 (@MarkRiveraABC7) December 22, 2019
وأضافت أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و48 عاما، تعرضوا لطلقات نارية بمناطق مختلفة من أجسادهم.
ووصفت الشرطة حادث إطلاق النار بالاستثنائي، وبأنه لا يتكرر عادة.