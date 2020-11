13 مصابا بإطلاق نار خلال حفل منزلي بشيكاغو الأمريكية [فيديو]

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، إصابة 13 شخصًا بجروح، في إطلاق نار أثناء حفل منزلي، بمدينة شيكاغو، شرقي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن شرطة المدينة أن 4 من المصابين حالاتهم حرجة.

وأوضحت الشرطة أن الحادثة وقعت إثر خلاف جرى خلال حفل منزلي.

BREAKING UPDATE: Mass shooting at an #Englewood house party. Four people are in critical condition. Police say incident is isolated…a fight broke out at a party. Police say two people started shooting at each other and it spilled out into the street. @abc7chicago pic.twitter.com/FOq3Vzc83u

— Mark Rivera ABC7 (@MarkRiveraABC7) December 22, 2019