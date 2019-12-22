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سياسة|الولايات المتحدة

13 مصابا بإطلاق نار خلال حفل منزلي بشيكاغو الأمريكية [فيديو]

إصابة 13 شخصًا بجروح، إثر إطلاق نار أثناء حفل منزلي
إصابة 13 شخصًا بجروح، إثر إطلاق نار أثناء حفل منزلي
22/12/2019

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، إصابة 13 شخصًا بجروح، في إطلاق نار أثناء حفل منزلي، بمدينة شيكاغو، شرقي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن شرطة المدينة أن 4 من المصابين حالاتهم حرجة.

وأوضحت الشرطة أن الحادثة وقعت إثر خلاف جرى خلال حفل منزلي.

وأضافت أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و48 عاما، تعرضوا لطلقات نارية بمناطق مختلفة من  أجسادهم.

ووصفت الشرطة حادث إطلاق النار بالاستثنائي، وبأنه لا يتكرر عادة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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