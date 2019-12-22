البث الحي
سياسة

وزير إسرائيلي: تصدير الغاز لمصر حدث تاريخي لإسرائيل

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
22/12/2019

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز إن تصدير الغاز إلى مصر يمثل تعاونًا اقتصاديًا مهمًا للغاية بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين، وهو حدث تاريخي لإسرائيل.

جاء ذلك خلال توقيع شتاينيتز على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بحسب صفحة (إسرائيل تتكلم العربية) على فيسبوك.
وقالت الصفحة إنه بموجب الاتفاق سيصدر الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات. 
وأكدت على أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ التدفق إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري.

وتناقض تصريحات الوزير الإسرائيلي حديث سابق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألمح فيه إلى أن استيراد الغاز من إسرائيل ليس من أجل الاستخدام المحلي وإنما من أجل جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة.

كانت وكالة رويترز نقلت عن وزير الطاقة الإسرائيلي أنه تجري محادثات لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط يربط مباشرة منصات الغاز في إسرائيل وقبرص بمرافيء الغاز المسال في دلتا النيل، فضلا عن مد خط بري جديد.
وأضاف: "ربما يكون خطا واحدا، أو خطين، ومن الممكن أن يكون خطا واحدا ينقل الغاز من قبرص وإسرائيل إلى مصر".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

 

ويلقى استيراد مصر الغاز من إسرائيل انتقادات من قبل المعارضين، قائلين إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل أسفرت عن تنازل مصر عن حقوقها في حقول غاز هائلة.
وبحسب الأكاديمي المصري الدكتور نايل الشافعي فإن إسرائيل وقبرص أعلنتا اكتشافَ حقلي "لڤياثان" و "أفروديت" اللذين كانا ضمن الحدود الإقليمية لمصر بعد توقيع الاتفاقية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)

كورونا: فايزر وبينوتيك تقدمان طلب "ترخيص طارئ" للقاحهما في أمريكا

انتعاش الاقتصاد العالمي مع اقتراب موعد تفعيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)