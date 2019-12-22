مصر: الإفراج عن رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان

أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، وفق مصدرين.

وقال البرلماني المصري مصطفى بكري، إنه تم "الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الآن موجود في منزله".

الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الان متواجد في منزله — مصطفى بكري (@BakryMP) December 22, 2019

وأضاف بكري، وهو أحد المقربين من السلطات وأسرة الفريق عنان، عبر حسابه الموثق على تويتر، أنه "اتصل بنجل رئيس الأركان الأسبق (سمير) الذي أكد له أن عنان بالفعل موجود في منزله الآن".

لقد اتصلت بنجله د سمير وأكد لي انه بالفعل متواجد في منزله الان — مصطفى بكري (@BakryMP) December 22, 2019

بدوره قال مصطفى الشال، مدير مكتب عنان، في تغريدة على تويتر: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. حمدا لله على السلامة نورت بيتك يا فندم"، مرفق صورتان لعنان.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ..حمدلله علي السلامة نورت بيتك يافندم pic.twitter.com/lebhrOtKjI — Mustafa Elshall (@MElshll) December 22, 2019

وقال ناصر أمين محامي عنان إن رئيس الأركان الأسبق أخلي سبيله، عصر الأحد، وتوجه لمنزله على الفور، وهو بصحة جيدة.

ولم يصدر على الفور نفي أو تأكيد من السلطات المصرية بشأن الأمر.

ورفض الجيش المصري، في يناير/ كانون الثاني 2018، طلب عنان الترشح في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، لكونه "لا يزال تحت الاستدعاء"، حسب بيان رسمي.

وبعد ذلك استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، اسم سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية.

وكان حزب مصر العروبة الذي كان يترأسه الفريق سامي عنان قد أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في مارس/آذار من العام2018

وتم استدعاء عنان للتحقيق بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري، قرارا بحظر النشر في الموضوع.

وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله الرئيس الراحل محمد مرسي، من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك المشير محمد حسين طنطاوي.