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سياسة|مصر

مصر: الإفراج عن رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان

سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق
سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق
22/12/2019

أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، وفق مصدرين.

وقال البرلماني المصري مصطفى بكري، إنه تم "الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الآن موجود في منزله".

وأضاف بكري، وهو أحد المقربين من السلطات وأسرة الفريق عنان، عبر حسابه الموثق على تويتر، أنه "اتصل بنجل رئيس الأركان الأسبق (سمير) الذي أكد له أن عنان بالفعل موجود في منزله الآن".

بدوره قال مصطفى الشال، مدير مكتب عنان، في تغريدة على تويتر: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. حمدا لله على السلامة نورت بيتك يا فندم"، مرفق صورتان لعنان.

وقال ناصر أمين محامي عنان إن رئيس الأركان الأسبق أخلي سبيله، عصر الأحد، وتوجه لمنزله على الفور، وهو بصحة جيدة.

ولم يصدر على الفور نفي أو تأكيد من السلطات المصرية بشأن الأمر.

ورفض الجيش المصري، في يناير/ كانون الثاني 2018، طلب عنان الترشح في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، لكونه "لا يزال تحت الاستدعاء"، حسب بيان رسمي.

وبعد ذلك استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، اسم سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية.

وكان حزب مصر العروبة الذي كان يترأسه الفريق سامي عنان قد أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في مارس/آذار من العام2018

وتم استدعاء عنان للتحقيق بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري، قرارا بحظر النشر في الموضوع.

وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله الرئيس الراحل محمد مرسي، من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك المشير محمد حسين طنطاوي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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