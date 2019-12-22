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سياسة

"تحالف جديد".. نتنياهو يرحب بـ "التقارب" بين إسرائيل ودول عربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
22/12/2019

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "التقارب بين إسرائيل وكثير من الدول العربية"، بعد تصريحات وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد حول تحالف جديد بالشرق الأوسط.

وقال نتنياهو -في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة- أن ذلك كان نتاج عمل وجهود إسرائيلية، موضحًا أنه ليس بإمكانه ذكر تفاصيل الإجراءات التي قام بها في مسار تطبيع العلاقات مع هذه الدول العربية (لم يذكرها).

وأضاف "هذه هي نتيجة مباشرة لسياستنا التي تحول إسرائيل إلى قوة صاعدة في المنطقة وفي العالم… ليس بإمكاني الإفصاح لكم عن تفاصيل جميع الخطوات التي قدتها مع رفاقي على مر السنين. أستطيع فقط أن أقول إن هذا التصريح هو نتيجة نضج اتصالات وجهود كثيرة تستأهل الصمت حاليًا".

وأردف "في الوقت الذي نمضي فيه قدمًا نحو آفاق جديدة من الأمل والسلام مع جيراننا العرب، مضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى الوراء"، وذلك في إشارة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق شامل في جرائم حرب محتملة قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها "إسرائيل بالعربية" على تويتر، إن تصريح نتنياهو جاء تعقيبًا على نشر وزير الخارجية الإماراتي، تغريدة أشار فيها إلى مقال في مجلة "سبيكتاتور" البريطانية تطرق لتقارب عربي إسرائيلي في الآونة الأخيرة، ويتحدث عن "تحالف عربي إسرائيلي" في المنطقة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية من دون أن يحدد أسماءها، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التطبيع بأشكال عدة عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة اقتصادية ورياضية وثقافية تقيمها دول عربية.

ودومًا ما تقابلها موجة غضب "شعبية" من الشارع العربي الذي يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قاتل الفلسطينيين ومغتصب أرضهم ويؤكد المغرودن العرب دومًا أن الشعوب العربية في وادٍ والحكومات في وادٍ آخر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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