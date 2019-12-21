وزير الري الإثيوبي: بدء أولى مراحل ملء بحيرة سد النهضة يوليو القادم

قال وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، اليوم السبت، إن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو/تموز من العام القادم.

وقال الوزير الإثيوبي خلال الاجتماع الثالث بالخرطوم لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، إن الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة.

من ناحيته، عبر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال "مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا".

وأضاف الوزير المصري "حددنا نقاط الخلاف فيما بيننا ونأمل أن نحقق تقدمًا في هذه المفاوضات".

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس "نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار".

ويشارك في الاجتماع بالعاصمة السودانية، ممثلون عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي ويهدف لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

ويتزامن الاجتماع مع احتفال السودانيين بالذكرى الأولى لثورتهم التي أطاحت بحكم عمر البشير.