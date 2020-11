نتنياهو يحتفي بتغريدة لوزير الخارجية الإماراتي

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، السبت، بما أسماه "التقارب" بين تل أبيب و"الكثير من الدول العربية".

وقال نتنياهو "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية"، حسب بيان صدر عن مكتبه وتغريدة عبر تويتر.

وأضاف "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على "فيسبوك" أن تصريح نتنياهو جاء تعقيبا على إشارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى مقال يتناول التحالف العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

وفي تغريدة على تويتر، السبت، أعاد وزير الخارجية الإماراتي، نشر مقال من مجلة "سبيكتاتور" البريطانية، تطرق للتقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وقال المقال الذي كتبه المحلل السياسي البريطاني "إد حسين" إن هناك "خارطة جديدة ترسم للعقل المسلم بشأن إسرائيل، حيث إنّ الكراهية تجاهها في حالة تبدد". مشيرا إلى أنّ "تحالفا عربيا إسرائيليا يتشكل في الشرق الأوسط".

Islam’s reformation: an Arab-Israeli alliance is taking shape in the Middle East | The Spectator https://t.co/uzJNi6GUsa

— عبدالله بن زايد (@ABZayed) December 21, 2019