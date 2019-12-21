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سياسة

ليبيا.. قتلى بغارة إماراتية والوفاق تطرد قوات حفتر من محيط ترهونة

المعارك في مصراتة بليبيا
المعارك في مصراتة بليبيا
21/12/2019

أعلنت قوة حماية سرت التابعة لحكومة الوفاق الليبية، مقتل 5 من أفرادها، وإصابة أربعة آخرين، جراء استهداف طيران إماراتي داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، لهم جنوب مدينة سرت.

 ونعت غرفة عمليات قوة حماية سرت، في بيان نشر على فيسبوك خمسة من عناصرها، وأشارت إلى أنهم قتلوا، الجمعة، في قصف جوي بطائرة مسيرة إماراتية.

ولفت البيان، إلى أن أفراد القوة كانوا في دورية مهمتها ملاحقة فلول تنظيم الدولة، جنوب سرت (450 كيلومترًا شرق طرابلس).

وفي 17ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت قوة عسكرية تابعة للحكومة الليبية، مقتل أحد عناصرها وإصابة 3 آخرين، في قصف نفذه طيران إماراتي مسيّر غربي سرت.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصيب 3 عناصر تابعين للقوة ذاتها، إثر قصف جوي نفذه طيران إماراتي مسير داعم للواء خليفة حفتر.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.

تحرير صرمان

من ناحية أخرى، أعلنت قوة حماية صرمان، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، في بيان أن تحرير مدينة صرمان (60 كيلومترًا غرب طرابلس) من مسلحي حفتر أمر لا رجوع عنه.

ووجهت القوة، نداءً إلى قبائل المدينة، أوضحت أن الدخول إليها ليس بقصد الانتقام منهم أو ترويعهم، ودعت شباب المدينة للتخلي عن سلاحهم بدلا من التوجه إلى ساحات الحرب، وأعلنت، رفضها لعدوان حفتر على المدن المجاورة لها.

يشار إلى أن ميليشيات حفتر دخلت مدينة صرمان، في اليوم الأول لهجومها على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، بعد تفاهمات مسبقة مع قوة مسلحة بالمدينة.

والأسبوع الجاري، أعلنت 10 مدن ليبية بالمنطقة الغربية النفير العام لدحر هجوم مليشيات خليفة حفتر على طرابلس.

طرد مسلحي حفتر

في ذات السياق، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها طردت مسلحي حفتر من منطقة الداوون بمدينة ترهونة، وقالت عملية بركان الغضب" إن قوات حماية ترهونة التابعة لها قامت اليوم بطرد قوات حفتر من منطقة الداوون شرقي مدينة ترهونة".

ونقلت قناة ليبيا الأحرار مساء الجمعة أن قوات حكومة الوفاق حققت أهداف عملياتها العسكرية في محيط ترهونة، التي تقع على بعد 90 كيلومترًا جنوب شرق طرابلس، وتعتبر أكبر المدن الداعمة لحفتر في الغرب الليبي.

وقال مصدر عسكري من قوات الوفاق للجزيرة إنهم شنوا هجومًا على مواقع قوات حفتر في محاور اليرموك وخلة الفرجان وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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