ليبيا: ثلاثة قتلى مدنيين بقصف إماراتي شرق طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، ظهر السبت، سقوط 3 قتلى مدنيين في مسلاتة (130 كيلومترا شرق طرابلس) بعد استهداف الطيران الإماراتي المسيّر للمدينة وأحيائها السكنية بأكثر من 10 غارات.

وأضافت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق (المعترف بيها دوليًا) عبر فيسبوك، أن غارتين من الطيران الإماراتي الداعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدفت كذلك الأحياء السكنية بمدينة زليتن (150 كيلومترًا شرق طرابلس).

ومساء أمس، أعلنت قوة حماية سرت التابعة لحكومة الوفاق، مقتل 5 من أفرادها، وإصابة أربعة آخرين، جراء استهداف الطيران الإماراتي لهم جنوب مدينة سرت (450 كيلومترًا شرق طرابلس).

في السياق ذاته، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها طردت مسلحي حفتر من منطقة الداوون بمدينة ترهونة، وقالت عملية بركان الغضب "إن قوات حماية ترهونة التابعة لها قامت اليوم بطرد قوات حفتر من منطقة الداوون شرقي مدينة ترهونة التي تقع على بعد 90 كيلومترًا جنوب شرق طرابلس، وتعتبر أكبر المدن الداعمة لحفتر في الغرب الليبي".

ومنذ 4 من أبريل/نيسان الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.