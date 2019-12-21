شاهد: الرئيس البرازيلي يرتدي قميص منتخب قطر خلال خطاب لمواطني بلاده

ارتدى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قميص منتخب قطر لكرة القدم أثناء خطاب وجهه لمواطني بلاده عبر صفحته بموقع فيسبوك.

وأعلن بولسونارو في الخطاب أن نظيره الأمريكي دونالد ترمب تخلى عن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم البرازيلية، وذلك إثر محادثة هاتفية بينهما.

وكان ترمب هدد في بداية الشهر الجاري بهذه العقوبات بسبب "تخفيض كبير" للعملة البرازيلية.

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يرتدي قميص منتخبنا 🇶🇦 😍

أثناء خطابه للأمة البرازيلية " عدد سكانها 220 مليون نسمة " pic.twitter.com/APKHJ4k8Ty — خالد جاسم (@khalidjassem74) December 21, 2019

وليست هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها الرئيس البرازيلي قميص منتخب قطر، فقد سبق أن فعل ذلك أثناء زيارته للدوحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقدم له أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قميص المنتخب القطري، ليقوم بولسونارو بارتدائه أثناء مغادرته للدوحة.

ولعب المنتخب القطري مباراة ودية مع نظيره البرازيلي في يونيو/ حزيران الماضي ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا. وحضر بولسونارو المباراة التي انتهت بفوز البرازيل بهدفين نظيفين.

واليوم السبت، يواجه فريق فلامنغو البرازيلي ليفربول الإنجليزي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الدوحة. ويتواجد الآلاف من أنصار فلامنغو في العاصمة القطرية لتشجيع فريقهم.

في لفتة تقديرية ..

الرئيس البرازيلي بولسونارو يغادر #الدوحة بعد زيارة رسمية مرتديا قميص المنتخب القطري ..

مباحثات بولسونارو مع أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد شملت التعاون في المجال الرياضي ومشاريع #كأس_العالم_2022 .. pic.twitter.com/Dqs4H0JPRy — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 28, 2019

نرحب بفخامة الرئيس جايير في قطر، فقد ناقشنا عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك، وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لصالح تعزيز العلاقات بين بلدينا وشعبينا الصديقين pic.twitter.com/Zskoi2nlPi — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 28, 2019

وتوثقت العلاقات بين قطر والبرازيل، وشملت توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والصناعات العسكرية والأمن الغذائي.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت تعزيز اتفاقية الرمز المشترك مع شركة طيران "لاتام" البرازيلية، لإتاحة الفرصة لمسافري الناقلة القطرية لزيارة وجهات جديدة في البرازيل وأمريكا الجنوبية.

وفي أوجه تعاون أخرى، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن فوز شركة قطر للبترول بحقوق التنقيب عن النفط في ثلاث مناطق جديدة بالمياه العميقة قبالة السواحل البرازيلية ضمن تحالفين عالميين.