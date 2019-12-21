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سياسة

الأب مانويل يحذر من قادة عرب "تعلموا السباحة بشواطئ إسرائيل"

الأب مانويل مسلم
الأب مانويل مسلم
21/12/2019

حذر الأب مانويل مسلم راعي كنيسة اللاتين بغزة سابقا وعضو الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة المقدسات، فصائل المقاومة الفلسطينية بألا يساومهم أحد على السلاح الذي بين أيديهم.

وتحت عنوان "الدولفين والأسد"، وجه الأب مانويل عبر صفحته على موقع فيسبوك، مساء السبت، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية التي أطلق عليها "أسود فلسطين"، وحذرها من أن يطول النزال مع الاحتلال الذي وصفه بـ "الثور الإسرائيلي الهائج"، وهي تنتظر الإسناد الاستراتيجي ممن أطلق عليه اسم "الدولفين العربي"، ويخذلها القادة كلهم "بعد أن تعلموا السباحة على شواطئ تل أبيب، والرقص مع الحاخامات في البحرين".

والأب مانويل هو أيضًا رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، ورئيس دائرة العالم المسيحي في مفوضية العلاقات الخارجية بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويُعرف الأب مانويل بمقاومته للاحتلال الإسرائيلي ومناهضته للسلطة، ودفاعه المستميت عن القدس وعن المقاومة الفلسطينية ورجالها، كما عرف بمطالباته المتكررة بإنهاء الانقسام ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهو صاحب الجملة المشهورة "إن هدموا مساجدكم ارفعوا الأذان من كنائسنا"، حيث قالها أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.

وخلال رسالته أمس، نادى الأب مانويل "يا حماس (حركة المقاومة الإسلامية) ويا جهاد (حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) ويا فتح (حركة التحرير الوطني الفلسطيني) العتيقة ويا سائر الفصائل… يا أسود فلسطين: ما أخشاه وأنتم في ساحة النضال والجهاد والمقاومة والكفاح ضد الثور الإسرائيلي الهائج أن يطول النِّزال وأنتم تنتظرون من الدولفين العربي الإسناد الاستراتيجي ويخذلكم القادة كلهم، بعد أن تعلموا السباحة على شواطئ تل أبيب والرقص مع الحاخامات في البحرين…".

وتابع "لا يساومكم أحد على السلاح الذي بين أيديكم. ولا ترقصوا إلا رقصة المقاومة العنيدة ولا تفاوضوا أحدًا على أي شبر من فلسطين التاريخية فليس فيها شبر متنازع عليه".

وقال "إن أمل المفاوضات والتنسيق الأمني قد ضاع. وأمل الدولة المستقلة وعاصمتها القدس قد ضاع. وضاع الذين أمسكت بهم كهرباء أوسلو".

وأردف "اعْلَموا أن القدس هناك وهي هدفكم، وحيفا ويافا وعكا وبيسان وبئر السبع والرملة واللد وصفد أمّهاتكم، ينتظرن زغاريد بنادقكم لكي تُنْهي حدادها وتلبس ثياب عزها وتحتضن ثوّارها المنتصرين".

واختتم الأب مانويل بالقول "الله معكم وعكازكم رشاشكم. ثعالب الصحراء الصهاينة جبناء أمام العنفوان الفلسطيني. انطلقوا، ولا تعودوا إلينا إلا بخبر النصر المبين".

المصدر : الجزيرة مباشر
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