واشنطن ترفع السودان من لائحتها السوداء حول الحرية الدينية

رفعت الولايات المتحدة، السودان من لائحتها السوداء حول الحرية الدينية، التي تضم الدول التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحريات الدينية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، حيث أعلنت ان ذلك القرار تم اتخاذه من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء الماضي.

وذكر البيان أنه تم سحب السودان من لائحة الدول التي تشكل قلقا خاصا في مجال الحريات الدينية، ونقلها إلى قائمة "المراقبة الخاصة" على خلفية قيام الحكومة الانتقالية هناك بخطوات مهمة لمعالجة "الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة التي ارتكبها النظام السابق (نظام البشير) للحرية الدينية".

فيما أعلنت الوزارة أن اللائحة السوداء للحريات الدينية شملت "الصين، وإرتريا، وإيران، وكوريا الشمالية، وباكستان، والسعودية، وطاجيكستان، وتركمانستان".

وتم تجديد وضع روسيا وجزر القمر وأوزبكستان، على قائمة "المراقبة الخاصة" للحكومات التي انخرطت أو تساهلت مع انتهاكات خطيرة للحرية الدينية، حسب المصدر ذاته.

كما صنف البيان "جبهة النصرة" و"القاعدة" و"الشباب" و"بوكو حرام" و"الحوثيين" و"داعش" و"طالبان" ككيانات ذات مخاوف خاصة.

وتم اعتماد قانون "الحريات الدينية الدولية" في العام 1998 من أجل الترويج للحريات الدينية كسياسة خارجية أمريكية ويسمح للولايات المتحدة باتخاذ تدابير ردا على الانتهاكات التي تتم في هذا الإطار في دول أجنبية.