شاهد: بكاء واستغاثات لنقل المدنيين من معرة النعمان بسبب قصف النظام

شهدت مناطق معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي وسراقب شرقي إدلب حركة نزوح كبيرة نتيجة القصف المستمر الذي تتعرض له تلك المناطق في الفترة الأخيرة.

وبث ناشطون مقطع فيديو لأحد الناس وهو يبكي ويطلق نداء استغاثة لنقل المدنيين من مدينة معرة النعمان بسبب قصف النظام السوري وروسيا للمدينة، بسبب قلة سيارات النقل الموجودة في المنطقة.

كما بث الدفاع المدني السوري على "فيسبوك" مقطع فيديو لقائد قطاع الدفاع المدني السوري في مدينة معرة النعمان التي تعرضت لقصف مكثف، متحدثاً عن حركة النزوح الكبيرة للمدنيين نتيجة حملة القصف العنيف الذي تتعرض له المنطقة.

وبث صحفيون وناشطون سوريون صوراً ومقاطع فيديو تظهر حركة النزوح تلك من ريف إدلب الشرقي والجنوبي حيث يتجه النازحون نحو الحدود السورية التركية.

وقال المركز الإعلامي العام إن 70 ألف نسمة الآن في معرة النعمان يتعرضون للإبادة، بسبب الغارات المكثفة، المتواصلة على الأحياء السكنية في الريف.

وكانت الطائرات الحربية الروسية ومدفعية النظام السوري استهدفتا مدينة معرة النعمان وريفها بريف إدلب، بغارات جوية مكثفة تركزت على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين وبينها مركزُ لطوارئ منظمة بنفسج العاملة في مجال الإنقاذ والإسعاف في ادلب شمال سوريا.

وتعرضت مدن وبلدات عدة في ريف إدلب الجنوبي والشرقي أمس الخميس لسلسلة غارات نفذتها طائرات تابعة للنظام السورية وأخرى روسية، مما أسفر عن مقتل 16 مدنيا -بينهم خمسة أطفال- وإصابة 45 آخرين، وفق حصيلة قدمها الدفاع المدني بإدلب.

وقال الدفاع المدني إن ثلاثة أطفال وسيدتين ورجلا قتلوا في مدينة معمرة النعمان جراء قصف بصواريخ شديدة الانفجار أطلقتها قوات النظام السوري المتمركزة في الريف الجنوبي.

ونشر الدفاع المدني في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مقاطع فيديو تظهر قيام عناصره بإسعاف مصابين وإطفاء حرائق اندلعت في محال تجارية بمعرة النعمان جراء القصف الصاروخي.

وذكر المصدر نفسه أن رجلا وامرأة وطفلين قتلوا في غارات روسية على بلدة مرديخ بالريف الشرقي، وقتل رجل وزوجته في غارة لطيران النظام السوري بقرية دير سنبل، في حين أوقعت غارات روسية قتيلا وجرحى في مدينة سراقب، كما قتل مدني آخر في قرية خان السبل.

وكان ما لا يقل عن 23 مدنيا -بينهم أطفال ونساء- قتلوا الثلاثاء الماضي في قصف مكثف نفذته قوات النظام السوري وروسيا على مناطق متفرقة بإدلب.

ودعا ناشطون إلى التظاهر اليوم الجمعة في منطقة باب الهوى على الحدود مع تركيا، للتنديد بالتصعيد الجاري في إدلب.

وتصاعدت وتيرة القصف على إدلب، في حين تحدثت صحيفة الوطن السورية عن عملية عسكرية يجري التحضير لها من قبل النظام السوري ضد المعارضة المسلحة في ريف إدلب.

وكانت قوات النظام السوري شنت نهاية أبريل/نيسان الماضي بدعم من روسيا ومجموعات مسلحة أجنبية هجوما واسعا تمكنت خلال من السيطرة على مناطق إستراتيجية شمال حماة وجنوب إدلب، وأسفرت العمليات عن مقتل نحو ألفي مدني وتهجير 400 ألف آخرين.