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سياسة

حكم بالسجن والغرامة بحق شرطي صفع متظاهرا

تشهد فرنسا منذ نحو عام احتجاجات عمالية اعتراضا على إجراءات حكومية أبرزها حراك "السترات الصفراء" الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع
تشهد فرنسا منذ نحو عام احتجاجات عمالية اعتراضا على إجراءات حكومية أبرزها حراك "السترات الصفراء" الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع
20/12/2019

أصدرت محكمة فرنسية، الخميس، حكما بالسجن لمدة 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف يورو، بحق شرطي مارس العنف ضد أحد المتظاهرين.

جاء ذلك بحسب أخبار تناولها العديدُ من الصحف المحلية الفرنسية، ذكرت أن الشرطي كان قد صفع أحد المتظاهرين في الاحتجاجات التي نظمها ذو السترات السفراء مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

ووفق المصادر ذاتها أقر الشرطي أمام هيئة المحكمة بارتكابه خطأ؛ لتصدر المحكمة عليه حكمًا بغرامة مالية، والسَجن لـ4 أشهر مع تأجيل التنفيذ، مع عدم قيد العقوبة بسجله القضائي كي يتسنى له مواصلة عمله.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تصدر فيها المحاكم الفرنسية حكمًا بإدانة عنف الشرطة، بعد حكم صدر الأربعاء على شرطي آخر، يقضي بسجنه شهرين مع تأجيل التنفيذ؛  لقذفه امرأة بالحجارة خلال المظاهرات ذاتها.

وتشهد فرنسا، منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضا على إجراءات حكومية، أبرزها حراك ذوي "السترات الصفراء"، الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.

وأسفر استخدام قوات الأمن، للقوة ضد المتظاهرين، خلال السنة الأخيرة، عن مقتل شخص وإصابة نحو 500 آخرين. بينما شهدت نفس الفترة اعتقال أكثر من 12 ألفا، وسجن 3 آلاف و163 آخرين.

المصدر : وكالات
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