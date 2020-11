السودانيون يحيون ذكرى الثورة ويجددون مطالب "القصاص للشهداء"

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان في الذكرى الأولى للثورة السودانية على وسم #عام_ثوره_ديسمبر_الأول ليصبح الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك السودانيون بمقاطع فيديو من الاحتفالات بذكرى الثورة في مدن عطبرة (شمال السودان) وكردفان (غرب) والخرطوم، وشاركوا بصور ضحايا ما عرف إعلاميا بمجزرة القيادة العامة مطالبين بالقصاص لهم.

ونشر تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الحراك الثوري، بيانا أكد فيه على مواصلة الحراك الثوري وأن "دماء الشهداء كانت سببا رئيسيا لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها".

ذكر بيان أصدره رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشهر الحالي أن حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية على امتداد شهر ديسمبر/ كانون الأول.

واندلعت المظاهرات في مثل هذا الشهر من العام الماضي في عطبرة إضافة إلى بورتسودان، الميناء الرئيسي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر من الخرطوم، ثم عمت المظاهرات كل المدن السودانية واتخذ لها شعار (مدن السودان تنتفض).

وقتل خلالها العشرات من المحتجين السلميين برصاص قوات الأمن، وتوسعت إثر ذلك رقعة الاحتجاجات في كل البلاد، وزاد اتساع رقعة المظاهرات من الضغط على نظام الحكم، وحدا ذلك بالجيش بالإطاحة بحكم البشير في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

It's been exactly one year since the protests in Sudan began. The people of Sudan braved live bullets, tear gas, brutal beatings & degrading treatment for months because they believed a better future was possible; it is now time to make these hopes a reality. pic.twitter.com/wHtzCQMDgn

— Amnesty International (@amnesty) December 19, 2019