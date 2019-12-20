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سياسة|الولايات المتحدة

الديمقراطيون يطلبون شهادة مساعدين كبار وترمب يريد محاكمة فورية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد يوم من موافقة مجلس النواب على المساءلة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد يوم من موافقة مجلس النواب على المساءلة
20/12/2019

طالب مشرعون ديمقراطيون من مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون باستدعاء مساعدين كبار للرئيس للشهادة في المحاكمة، في حين طالب ترمب بمحكمة فورية.

المشرعون الديمقراطيون، طالبوا،أمس الخميس، باستدعاء مساعدين كبار للرئيس دونالد ترمب للشهادة في المحاكمة التي سيجريها المجلس بعد توجيه اتهامات للرئيس، وذلك مع سعي الديمقراطيين لتركيز الأضواء على المحاكمة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020.

من جانبه قال ترمب، إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب، إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.

وقال ترمب "بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب ولا محامين ولا شهودا ولا أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة" وأضاف "أريد محاكمة فورية!".

نانسي بيلوسي لن تسلم الاتهامات قبل أن تعرف كيف تدار المحاكمة
كيف تدار المحاكمة

بعد يوم من توجيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتهام إلى ترمب، قالت رئيس المجلس إنها لن تسلم الاتهامات رسميا إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعرف كيف سيدير زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل المحاكمة.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي "سنكون مستعدين عندما نرى ما لديهم" في حين لم يزعج ذلك مكونيل والذي قال في مجلس الشيوخ "لا أعلم ما الفائدة من الامتناع عن إرسال شيء نحن لا نريده".

وزادت المساءلة حدة الانقسام الحزبي في واشنطن كما تظهر استطلاعات أن الرأي العام منقسم بشدة، وجاءت إحدى المفاجآت عندما وصفت مجلة (كريستيانيتي توداي) وهي إصدار بارز للإنجيليين سلوك ترمب بأنه "غير أخلاقي بالمرة" وقالت إنه ينبغي عزله.

مطلوب شهود من مساعدي ترمب

وقال مساعد ديمقراطي بارز في الكونغرس إن الديمقراطيين يريدون أن يسمح لمساعدين كبار لترمب مثل ميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، وجون بولتون، مستشار ترمب السابق للأمن القومي، بالإدلاء بشهاداتهم في المحاكمة.

وتساءل الزعيم الديمقراطي بمجلس الشيوخ تشاك تشومر قائلا "هل موقف الرئيس ضعيف لدرجة أنه لا يمكن لأي من رجاله أن يدافع عنه تحت القسم؟".

وفي تصويت تاريخي، الخميس، وجه مجلس النواب رسميا الاتهام إلى ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وذلك فيما يتعلق بمحاولات للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

وأصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع للمساءلة، ومن المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ المحاكمة في أوائل يناير/كانون الثاني.

المصدر : وكالات
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