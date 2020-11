الديمقراطيون يطلبون شهادة مساعدين كبار وترمب يريد محاكمة فورية

طالب مشرعون ديمقراطيون من مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون باستدعاء مساعدين كبار للرئيس للشهادة في المحاكمة، في حين طالب ترمب بمحكمة فورية.

المشرعون الديمقراطيون، طالبوا،أمس الخميس، باستدعاء مساعدين كبار للرئيس دونالد ترمب للشهادة في المحاكمة التي سيجريها المجلس بعد توجيه اتهامات للرئيس، وذلك مع سعي الديمقراطيين لتركيز الأضواء على المحاكمة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020.

من جانبه قال ترمب، إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب، إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.

وقال ترمب "بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب ولا محامين ولا شهودا ولا أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة" وأضاف "أريد محاكمة فورية!".

كيف تدار المحاكمة

بعد يوم من توجيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتهام إلى ترمب، قالت رئيس المجلس إنها لن تسلم الاتهامات رسميا إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعرف كيف سيدير زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل المحاكمة.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي "سنكون مستعدين عندما نرى ما لديهم" في حين لم يزعج ذلك مكونيل والذي قال في مجلس الشيوخ "لا أعلم ما الفائدة من الامتناع عن إرسال شيء نحن لا نريده".

وزادت المساءلة حدة الانقسام الحزبي في واشنطن كما تظهر استطلاعات أن الرأي العام منقسم بشدة، وجاءت إحدى المفاجآت عندما وصفت مجلة (كريستيانيتي توداي) وهي إصدار بارز للإنجيليين سلوك ترمب بأنه "غير أخلاقي بالمرة" وقالت إنه ينبغي عزله.

A far left magazine, or very “progressive,” as some would call it, which has been doing poorly and hasn’t been involved with the Billy Graham family for many years, Christianity Today, knows nothing about reading a perfect transcript of a routine phone call and would rather…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019