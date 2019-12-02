وفد إسرائيلي يبحث في واشنطن اتفاق "عدم اعتداء" مع دول الخليج

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "وفدا وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات متطورة بشأن إمكانية التوصل لاتفاق (عدم اعتداء) بين إسرائيل ودول الخليج".

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