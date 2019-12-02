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سياسة

وفد إسرائيلي يبحث في واشنطن اتفاق "عدم اعتداء" مع دول الخليج

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي
2/12/2019

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "وفدا وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات متطورة بشأن إمكانية التوصل لاتفاق (عدم اعتداء) بين إسرائيل ودول الخليج".

التفاصيل
  • كاتس قال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الوفد الإسرائيلي يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ومجلس الأمن القومي والجيش.
  • لم يوضح الوزير الإسرائيلي ما إذا كانت المحادثات ستقتصر على الجانب الأمريكي، أم ستشهد مشاركة مسؤولين بدول الخليج، لكنه أشار إلى أن "واشنطن تعمل مع دول الخليج لتحقيق ذلك".
  • في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن كاتس أنه اجتمع بوزير خارجية إحدى الدول العربية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون تحديد هوية الوزير العربي.
  • في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه يعمل على خطة للتوقيع على اتفاق "تاريخي" لعدم الاعتداء مع دول الخليج.
  • كاتس قال إن "هذه الخطوة التاريخية ستضع نهاية للصراع وستسمح بالتعاون المدني لحين التوقيع على اتفاقيات سلام".
  • الوزير الإسرائيلي قال إنه قدم المبادرة إلى وزراء الخارجية العرب وإلى واشنطن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
  • باستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.
  • رغم ذلك، فقد زادت وتيرة التطبيع زادت خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين إسرائيل ودول عربية أخرى عبر مشاركات إسرائيلية في مناسبات سياسية ورياضية وثقافية تقيمها تلك الدول.
المصدر : وكالات
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