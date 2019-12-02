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سياسة|السعودية

وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز عضو هيئة البيعة بالسعودية

الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود
الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود
2/12/2019

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، توفي الإثنين عن عمر ناهز 88 عاما.

التفاصيل
  • الأمير متعب (مواليد 1931)، وهو الابن رقم 17 للملك عبد العزيز آل سعود، وكان عضوا في هيئة البيعة المعنية باختيار الملك وولي العهد.
  • وفق الوكالة، ستصلى الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة عشاء الثلاثاء بالمسجد الحرام، من دون تفاصيل أكثر.

  • وفق وسائل إعلام محلية: حصل الأمير متعب على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الولايات المتحدة عام 1955، وشغل عدة مناصب، من بينها أمير مكة المكرمة، كما كان وزيرا للأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، قبل أن يبتعد عن المناصب الرسمية عام 2009.
  • الأمير متعب هو شقيق الأمير منصور بن عبد العزيز، أول وزير للدفاع في السعودية، والأمير مشعل بن عبد العزيز الذي توفي مؤخرا وكان رئيسا لهيئة البيعة.
  • نجله الأكبر الأمير منصور يشغل حاليا منصب وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء مستشار للملك سلمان.
  • بوفاته بقي ستة فقط من أبناء الملك عبد العزيز.
  • بالإضافة إلى الملك سلمان بقي من أبناء الملك عبد العزيز الأمراء: ممدوح وعبد الإله وأحمد ومقرن ومشهور.
المصدر : وكالات
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