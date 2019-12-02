وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز عضو هيئة البيعة بالسعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، توفي الإثنين عن عمر ناهز 88 عاما.

التفاصيل

الأمير متعب (مواليد 1931)، وهو الابن رقم 17 للملك عبد العزيز آل سعود، وكان عضوا في هيئة البيعة المعنية باختيار الملك وولي العهد.

وفق الوكالة، ستصلى الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة عشاء الثلاثاء بالمسجد الحرام، من دون تفاصيل أكثر.

#عاجل #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/d7xYmlbL6U — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 2, 2019