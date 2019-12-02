البث الحي
سياسة

منزل من صفيح.. حريق بالأردن يقتل 13 باكستانيا أغلبهم أطفال (صور)

صورة من حريق بالأردن في مايو/آيار الماضي تسبب في مقتل ستة أطفال من أسرة واحدة
صورة من حريق بالأردن في مايو/آيار الماضي تسبب في مقتل ستة أطفال من أسرة واحدة
2/12/2019

لقي 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال مصرعهم إثر حريق اندلع فجر الإثنين في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غربي العاصمة الأردنية عمّان، وفق ما أعلنت السلطات.

التفاصيل
  • قال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني إن "13 شخصا توفوا وأصيب ثلاثة آخرون إثر حريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية"، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.
  • البيان أوضح أن الضحايا "تعرضوا لحروق بليغة في الجسم" بينما سادت حالة من "الهلع والخوف" بين المصابين.
     

  • أضاف البيان أن "فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق فيما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم مع الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية".
  • أكد البيان أنه "تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق".    
  • نقلت قناة "المملكة" الرسمية الأردنية عن الناطق باسم مديرية الدفاع المدني إياد العمرو قوله إن "المتوفين هم ثمانية أطفال وأربع نساء ورجل واحد"، مشيرا إلى أن "الدلائل الأولية للحريق تشير إلى أن السبب هو تماس كهربائي".

خلفيات
  • يعيش آلاف الباكستانيين في الأردن منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث يعملون في الزراعة بمنطقة الأغوار.    
  • غالبا ما تقع حوادث مماثلة في الأردن بسبب لجوء الناس إلى وسائل تدفئة رخيصة وغير آمنة أثناء نومهم.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)