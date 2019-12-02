منزل من صفيح.. حريق بالأردن يقتل 13 باكستانيا أغلبهم أطفال (صور)

لقي 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال مصرعهم إثر حريق اندلع فجر الإثنين في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غربي العاصمة الأردنية عمّان، وفق ما أعلنت السلطات.

التفاصيل

قال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني إن "13 شخصا توفوا وأصيب ثلاثة آخرون إثر حريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية"، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.

البيان أوضح أن الضحايا "تعرضوا لحروق بليغة في الجسم" بينما سادت حالة من "الهلع والخوف" بين المصابين.

#عاجل: “الغد” في موقع فاجعة "حريق الكرامة" الذي أودى بحياة 13 باكستانياً بينهم 8 أطفال (فيديو وصور)

https://t.co/X4e8rTXdXX#الغد #الأردن #حريق_الكرامة #الشونة_الجنوبية pic.twitter.com/25s6dOM2Uv — جريدة الغد (@AlghadNews) December 2, 2019

أضاف البيان أن "فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق فيما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم مع الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية".

أكد البيان أنه "تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق".

نقلت قناة "المملكة" الرسمية الأردنية عن الناطق باسم مديرية الدفاع المدني إياد العمرو قوله إن "المتوفين هم ثمانية أطفال وأربع نساء ورجل واحد"، مشيرا إلى أن "الدلائل الأولية للحريق تشير إلى أن السبب هو تماس كهربائي".

فاجعة إنسانية فجر اليوم.

حريق في بيت من صفيح "الزينكو" تسكنه عائلتان من باكستان داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة/ الشونة الجنوبية في غور الأردن.

النتيجة وفاة 13 شخصا.

اللهم أكرمهم بواسع رحمتك، فهم غرباء فقراء ضربوا في الأرض يبتغون لقمة عيش حلال.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/EVnVeU5WCs — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 2, 2019

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