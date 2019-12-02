منزل من صفيح.. حريق بالأردن يقتل 13 باكستانيا أغلبهم أطفال (صور)

لقي 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال مصرعهم إثر حريق اندلع فجر الإثنين في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غربي العاصمة الأردنية عمّان، وفق ما أعلنت السلطات.
#عاجل: “الغد” في موقع فاجعة "حريق الكرامة" الذي أودى بحياة 13 باكستانياً بينهم 8 أطفال (فيديو وصور)
https://t.co/X4e8rTXdXX#الغد #الأردن #حريق_الكرامة #الشونة_الجنوبية pic.twitter.com/25s6dOM2Uv
— جريدة الغد (@AlghadNews) December 2, 2019
فاجعة إنسانية فجر اليوم.
حريق في بيت من صفيح "الزينكو" تسكنه عائلتان من باكستان داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة/ الشونة الجنوبية في غور الأردن.
النتيجة وفاة 13 شخصا.
اللهم أكرمهم بواسع رحمتك، فهم غرباء فقراء ضربوا في الأرض يبتغون لقمة عيش حلال.
إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/EVnVeU5WCs
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 2, 2019