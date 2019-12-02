مصر: التحقيق في فيديو "الانتحار" من أعلى برج القاهرة

قالت النيابة العامة المصرية إنها فتحت تحقيقات موسعة في فيديو متداول يعرض واقعة انتحار طالب من أعلى برج القاهرة، الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا.

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وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، "أعلن النائب العام المصري، حمادة الصاوي، إجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة؛ والخاصة بواقعة انتحار طالب".

ستعلن النيابة العامة كافة التفاصيل في بيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.

وصفت وسائل إعلام محلية، واقعة الانتحار بـ"المفزعة"، وأثارت فزع وغضب قطاعات واسعة من الشباب علي منصات التواصل ولفتت الأنظار إلى أهمية العلاج النفسي للاكتئاب.

عبر برنامجها بفضائية عربية، قالت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، مساء الأحد، إن فيديو انتحار طالب من أعلى برج القاهرة المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو أزعج المصريين، والمشهد مفزع".

دعت الحديدي، لـ"تحليل نفسي للمجتمع بعد كثرة حالات الانتحار"، مع الإشارة إلى أن الانتحار منتشر في دول العالم وليس في مصر فقط.