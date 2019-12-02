مصر: التحقيق في فيديو "الانتحار" من أعلى برج القاهرة

قالت النيابة العامة المصرية إنها فتحت تحقيقات موسعة في فيديو متداول يعرض واقعة انتحار طالب من أعلى برج القاهرة، الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا.
التفاصيل
- وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، "أعلن النائب العام المصري، حمادة الصاوي، إجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة؛ والخاصة بواقعة انتحار طالب".
- ستعلن النيابة العامة كافة التفاصيل في بيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.
- وصفت وسائل إعلام محلية، واقعة الانتحار بـ"المفزعة"، وأثارت فزع وغضب قطاعات واسعة من الشباب علي منصات التواصل ولفتت الأنظار إلى أهمية العلاج النفسي للاكتئاب.
- عبر برنامجها بفضائية عربية، قالت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، مساء الأحد، إن فيديو انتحار طالب من أعلى برج القاهرة المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو أزعج المصريين، والمشهد مفزع".
- دعت الحديدي، لـ"تحليل نفسي للمجتمع بعد كثرة حالات الانتحار"، مع الإشارة إلى أن الانتحار منتشر في دول العالم وليس في مصر فقط.
- السبت، انتحر طالب مصري كان يمر بظروف نفسية صعبة، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، ما أدى إلى مصرعه في الحال.
- بعد الحادث بساعات، أقدم شاب آخر على الانتحار بإلقاء نفسه أمام قطار محطة أرض المعارض بالخط الثالث لمترو الأنفاق.
- جاءت تلك الواقعة بعد عدة حالات انتحار وقعت في محطات مترو الأنفاق، في الآونة الأخيرة.
- واقعة انتحار البرج، ليست الأولى لانتحار شخص من أعلى برج القاهرة في السنوات الأخيرة؛ إذ انتحر ثلاثة شباب من المكان ذاته لأسباب أسرية ونفسية أعوام 2012 و2015 و2018.
- من وقت إلى آخر تشهد مصر محاولات انتحار، لأسباب اقتصادية وعاطفية، ينجح بعضها.