مذيعة مصرية: حرية الإعلام مقيدة.. ولا أحد فوق النقد حتى السيسي

قالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة في فيديو نشرته على صفحتها على فيسبوك مساء أمس الأحد، إن حرية الإعلام المقيدة وسقف الحديث المطالبة به هو ما يمنعها من العودة للشاشات.

وطالبت وهبة برفع سقف الحرية لانتقاد المسؤولين، بمن فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه لا أحد فوق النقد، حسب تعبيرها.

وأِشارت الإعلامية إلى أن هناك تعليمات يتم توجيهها للإعلاميين بعدم انتقاد المسؤولين وعدم مناشدتهم لحل مشاكل المواطنين، وعبرت عن تخوفها من إدراج اسمها بقوائم ترقب الوصول حال عودتها إلى مصر، والتحقيق معها.

وكانت بسمة قد أعلنت السبت الماضي، عن صدور حكم البراءة في جميع القضايا المرفوعة ضد برنامجها "شيخ الحارة"، الذي عرض في رمضان الماضي، وتم إيقافه بقرار من المجلس الأعلى للإعلام بمصر.

الفيديو لاقى ردود فعل من رواد التواصل الاجتماعي متعجبين من تصريحاتها بسبب منصب زوجها علاء عابد الضابط السابق ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي نشر المقطع بدوره.