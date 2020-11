"لستُ إرهابيا".. فيديو نادر لمنفذ هجوم لندن بعمر 15 عاما

تداولت وسائل إعلام بريطانية وعالمية، مقطع فيديو نادر، لمنفذ حادث الطعن بجسر لندن "عثمان خان"، وهو في عمر الـ 15 عامًا، وكان يتبرأ وقتها من تهم "الإرهاب" حيت اعتقل عام 2010.

وقتلت الشرطة البريطانية، عثمان (28 عامًا) يوم الجمعة الماضي حين أوهم الجميع أنه يرتدي حزامًا ناسفًا ثم طعن شخصين بالسكين.

ونفى عثمان بشكل قاطع التهم المنسوبة إليه، وقال في فيديو النادر مع "بي بي سي" عام 2008: أنا لست إرهابيًا والجميع يعرفون هذا، يمكنني إثبات أنني لا أحمل أي وجهات نظر متطرفة.

“I ain’t no terorrist” – Usman Khan told the BBC in 2008 #LondonBridgeAttack pic.twitter.com/5Izt83Azof

— Michael Cowan (@mrmikecowan) November 30, 2019