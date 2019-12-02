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سياسة

فيديو: طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يهتفون ضد الصهيونية

2/12/2019

قاطع طلاب بالجامعة الأمريكية في القاهرة ندوة لسفيرين سابقين للولايات المتحدة في مقر الجامعة اليوم الإثنين بهتافات مناهضة للصهيونية.

ونشرت صفحة "ائتلاف حقوق الطلاب" بالجامعة الأمريكية مقطع فيديو لهتاف الطلاب ضد الصهيونية في مقر الجامعة بالتجمع الخامس.

ورفع الطلاب لافتات تحمل اسم فلسطين ومنددة بالصهيونية.

وكانت الندوة بعنوان "حديث غير رسمي بشأن العلاقات الأمريكية المصرية" بحضور السفير دانيال سي كورتزر، السفير الأمريكي السابق لدى مصر وإسرائيل، والسفير فرانك ويسنر، السفير الأمريكي السابق في مصر.

كان اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية قد أعلن على صفحته عن فاعليات بالتعاون مع "ائتلاف حقوق الطلاب" لدعم غزة لمدة أسبوع تشمل جمع تبرعات وأنشطة أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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