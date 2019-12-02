غارات حفتر والإمارات تقتل 14 طفلا وامرأتين خلال 48 ساعة

ارتفعت حصيلة قتلى غارات الطيران الداعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس ومرزق (جنوب)، خلال 48 ساعة، إلى 14 طفلًا وسيدتين، إحداهما حامل، وفق حكومة "الوفاق".

التفاصيل

عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، أعلنت مساء الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى غارات الطيران، الداعم لحفتر، على طرابلس إلى 5 أطفال.

قالت العملية، في بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنه تم "التعرف على جثمان طفل خامس من ضحايا قصف الطيران الحربي الداعم لحفتر" لمنازل مدنيين في السواني (جنوبي طرابلس).

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بحكومة "الوفاق" مقتل 3 أطفال وجرح 10 أشخاص جراء قصف جوي شنه طيران حربي داعم لحفتر، جنوبي العاصمة.

أوضحت الوزارة، في بيان لها، أن طيرانا حربيا داعما لحفتر استهدف منازل وسيارات مدنيين وجسرا في بلدة السواني.

طيران "إماراتي"

استقبل مستشفى حكومي بمدينة مرزق جنوبي ليبيا، الأحد، جثامين 9 أطفال وامرأتين، إحداهما حامل، نتيجة قصف طيران إماراتي مسير داعم لحفتر، بحسب بيانين منفصلين صادرين عن مستشفى مرزق العام، والمكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب".

بيان للمستشفى قال إن القصف وقع ليل السبت الماضي، واستهدف منزلا بمنطقة أم الأرنب في مدينة مرزق. وأضاف أن الأطفال الذين قتلوا جراء القصف تتراوح أعمارهم بين عام ونصف العام، وثلاثة عشر عامًا.

أوضح البيان أن الجثامين تمت إحالتها صباح الأحد إلى مركز مدينة سبها الطبي (جنوب غرب)، للعرض على الجهات القضائية المختصة، تمهيدا لإتمام إجراءات الدفن.

بيان عملية بركان الغضب أشار أن هؤلاء الضحايا حصيلة قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لحفتر ليل الجمعة لمنزل بمنطقة أم الأرانب.

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