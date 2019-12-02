شاهد: إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف شمالي اليمن

بث حساب الإعلام الحربي اليمني التابع لجماعة الحوثي، مقطع فيديو على يوتيوب لما قال إنه طائرة استطلاع مقاتلة نوع Wing Loong صينية الصنع، تم إسقاطها بمحافطة حجة شمالي اليمن.

ووفقا للحساب، فإن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض- جو في مديرية حيران يوم أمس الأحد، ونقلت قناة المسيرة عن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قوله إنه سيتم الكشف عنه لاحقًا، حيث تم توثيق العملية بالصوت والصورة.

وقال سريع إن الطائرة تعود للتحالف بقيادة السعودية، وتم إسقاطها أثناء قيامها "بأعمال عدائية"، مؤكدًا أن "سماء اليمن لم تعد مستباحة وأن على الأعداء أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية".

ويأتي إسقاط المقاتلة بعد ساعات من إعلان الحوثيين إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو في جبال مجازة الشرقية قبالة عسير، ما أدى الى احتراقها ومقتل طياريها السعوديين.

https://twitter.com/almasirah/status/1201215698623750145?ref_src=twsrc%5Etfw

ونشرت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، معلومات عن الطائرة التجسسية المقاتلة التي تم إسقاطها: