زوجان مكسيكيان يشهران إسلامهما بسبب "قيامة أرطغرل" (فيديو)

أشهر زوجان مكسيكيان إسلامهما، الأحد، بسبب المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، الذي يتحدث عن الحقبة قبل الدولة العثمانية، والتي أسهمت بقيامها.

جاء ذلك خلال برنامج نظمته رابطة "تجمع المسلمين في أمريكا" في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، وشارك فيه الممثل التركي جلال آل، الذي جسد شخصية عبد الرحمن ألب، في قيامة أرطغرل.

وحظي الفنان آل، الذي تحدث عن تركيا ومسلسل أرطغرل، باهتمام كبير من الحضور.

وفي ختام البرنامج، وقف زوجان مكسيكيان بجانب الفنان، ونطقا بالشهادتين معه، مشهران إسلامهما.

وأوضح الزوجان أنهما قررا الدخول في الإسلام، جراء تأثرهما بالأنشطة الإنسانية لتركيا حول العالم، ومسلسل "قيامة أرطغرل" على وجه الخصوص.

وأهدى الممثل آل، نسختين من القرآن الكريم، إحداهما بالإنجليزية والأخرى بالإسبانية، للزوجين، إلى جانب العلم التركي.

A Mexican couple became interested in Islam after watching the Turkish TV show 'Dirilis: Ertugrul'

Below, is a video of the moment they converted to Islam by reciting the Shahadah (declaration of Faith) with the actor who played 'Abdur Rahman Alp' pic.twitter.com/0y0xzRfoOU

— Az (@AzTheBaz) December 1, 2019