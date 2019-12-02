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سياسة|تركيا

خبير طاقة دولي: إسرائيل تسعى لتصدير الغاز لأوربا فهل تمنعها تركيا؟

2/12/2019

قال خبير طاقة دولي إن الجزر اليونانية حول تركيا تحرم أنقرة من المناطق الاقتصادية الخالصة، وذلك في تعليقه على قضية النزاع بشأن الغاز في البحر المتوسط .

أبرز تصريحات الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي نائل الشافعي:
  • الجزر اليونانية حول تركيا تحرم أنقرة من المناطق الاقتصادية الخالصة.
  • لا أظن أن الولايات المتحدة ستسمح لمصر بترسيم الحدود مع اليونان قبل أن تنتهي الحرب في سوريا.
  • في حالة ترسيم الحدود البحرية في المتوسط يمكن أن تعطل تركيا الجهود الأمريكية في سوريا.
  • تركيا تقول إن الجزر اليونانية المقابلة لشواطئها ليست لها مناطق اقتصادية خاصة بها.
  • من مصلحة مصر والعرب إعادة صياغة معاهدة لوزان التي وقعتها تركيا عام 1923.
  • إسرائيل تسعى لتصدير الغاز لأوربا بعدما استولت على الغاز في المتوسط فهل تسعى تركيا لمنع ذلك؟

يمكن متابعة الفيديوهات المتعلقة بالموضوع للدكتور نائل الشافعي عبر موقع موسوعة المعرفة

المصدر : الجزيرة مباشر
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