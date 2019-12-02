خبير طاقة دولي: إسرائيل تسعى لتصدير الغاز لأوربا فهل تمنعها تركيا؟

قال خبير طاقة دولي إن الجزر اليونانية حول تركيا تحرم أنقرة من المناطق الاقتصادية الخالصة، وذلك في تعليقه على قضية النزاع بشأن الغاز في البحر المتوسط .
أبرز تصريحات الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي نائل الشافعي:
- الجزر اليونانية حول تركيا تحرم أنقرة من المناطق الاقتصادية الخالصة.
- لا أظن أن الولايات المتحدة ستسمح لمصر بترسيم الحدود مع اليونان قبل أن تنتهي الحرب في سوريا.
- في حالة ترسيم الحدود البحرية في المتوسط يمكن أن تعطل تركيا الجهود الأمريكية في سوريا.
- تركيا تقول إن الجزر اليونانية المقابلة لشواطئها ليست لها مناطق اقتصادية خاصة بها.
- من مصلحة مصر والعرب إعادة صياغة معاهدة لوزان التي وقعتها تركيا عام 1923.
- إسرائيل تسعى لتصدير الغاز لأوربا بعدما استولت على الغاز في المتوسط فهل تسعى تركيا لمنع ذلك؟
يمكن متابعة الفيديوهات المتعلقة بالموضوع للدكتور نائل الشافعي عبر موقع موسوعة المعرفة