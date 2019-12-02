بعد مقتل مدنيين بينهم أطفال.. الوفاق الليبية: غارات حفتر جريمة حرب

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الغارات التي شنها طيران داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس. مؤكدا أنها ترقي لجرائم حرب.

وأسفرت تلك الغارات عن وقوع ضحايا بينهم أطفال ونساء.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان:

هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية لن تمر دون رد شديد في ساحات المعركة.

غياب الموقف الدولي الحازم والرادع تجاه مجرم الحرب (حفتر) هو من شجعه على مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات البشعة التي ترقي إلى جرائم الحرب.

مع هذه الانتهاكات لا يجدي إصدار بيانات أصبحت عنوانًا للعجز.

الجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني تقوم بتوثيق هذه الجرائم والتنسيق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لتقديم الجناة للعدالة.

غارات حفتر