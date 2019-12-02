بتهم الاحتيال والرشوة.. بدء الإجراءات القانونية لمحاكمة نتنياهو

ستجري محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك وفقا لما أبلغ به المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، الإثنين، رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن ماندلبليت، أبلغ أدلشتاين، أن بإمكان نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية في غضون 30 يوما بدءا من يوم الإثنين.

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