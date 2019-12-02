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سياسة|إسرائيل

بتهم الاحتيال والرشوة.. بدء الإجراءات القانونية لمحاكمة نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو
2/12/2019

ستجري محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك وفقا لما أبلغ به المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، الإثنين، رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن ماندلبليت، أبلغ أدلشتاين، أن بإمكان نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية في غضون 30 يوما بدءا من يوم الإثنين.

التفاصيل
  • كان ماندلبليت قد أعلن الشهر الماضي، قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الاحتيال وإساءة الثقة والرشوة.
  • نظرا لعضوية نتنياهو في الكنيست (البرلمان) فإن بإمكانه طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة.
  • لفتت الصحيفة إلى أن طاقم الدفاع عن نتنياهو، زعم أن ليس بالإمكان تحديد موعد البدء بمهلة طلب الحصانة البرلمانية، ما لم تتحدد المحكمة التي ستجري فيها محاكمة نتنياهو.
  • قالت الصحيفة إن بلاغ ماندلبليت لرئيس الكنيست، الإثنين، جاء متضمنا اسم المحكمة وهي المحكمة المركزية الإسرائيلية المقامة في القدس الشرقية. وهذا يعني بأن أمام الكنيست مهلة حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل لاتخاذ القرار بشأن منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو.
  • يتم تقديم طلب الحصانة إلى لجنة الكنيست البرلمانية. ولكن لم يتم تشكيل هذه اللجنة منذ الانتخابات التي جرت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
  • قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي "ليس من الواضح كيف سيتخذ الكنيست قرارا بشأن الحصانة البرلمانية في ظل عدم وجود لجنة كنيست".
  • يذكر أنه في حال اتخاذ قرار بمنح حصانة برلمانية لنتنياهو، فإن بإمكان أعضاء كنيست، الالتماس الى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد قرار الحصانة.
المصدر : وكالات
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