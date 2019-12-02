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سياسة|اليونان

اليونان تهدد بطرد السفير الليبي بسبب الاتفاق مع تركيا

الرئيس التركي أردوغان (يمين) مستقبلا رئيس حكومة الوفاق الليبية السراج
الرئيس التركي أردوغان (يمين) مستقبلا رئيس حكومة الوفاق الليبية السراج
2/12/2019

هددت اليونان بطرد السفير الليبي من أرضها إذا لم تكشف تفاصيل الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق الليبية مع الحكومة التركية الأسبوع الماضي.

التفاصيل
  • قال وزير الخارجية نيكوس ديندياس في تصريحات تلفزيونية "إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، سيتم اعتباره، من يوم الجمعة، شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد".
  • أضاف الوزير اليوناني بأنه يتم "إخفاء" الاتفاق عن اليونان.
  • الأحد، بحث ديندياس مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة الاتفاق التركي الليبي.
  • أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.
  • أعربت اليونان الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".
  • قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن الاتفاق أثار كذلك مخاوف مصر وقبرص.
  • الأربعاء الماضي، استقبل الرئيس التركي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج في مدينة إسطنبول.
  • عقب اللقاء، أعلن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والأخرى حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي.
  • أكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط ولن تسحب سفن التنقيب من المنطقة، وستطبق الاتفاقية التي أبرمتها مع حكومة الوفاق الليبية بجميع بنودها.
  • المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، قال إن تركيا وليبيا لن تسمحا بفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن "مذكرة التفاهم، موقعة وفقا للقانون الدولي".
  • أشار المتحدث إلى أن "تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لاتزال مستعدة للتفاوض".قل
المصدر : الفرنسية + وكالات
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