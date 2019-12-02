البيت الأبيض يرفض المشاركة في جلسة مساءلة ترمب بالكونغرس

أعلن محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، أن البيت الأبيض لن يشارك في جلسات الاستماع في الكونغرس المتعلقة بمساءلة الرئيس بهدف عزله.

ومن المقرر أن تبدأ الأربعاء للنظر في تمرير لائحة الاتهام ضد ترمب.

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قال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة موجهة إلى الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد".

أضاف سيبولوني "أيضًا يبقى من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية". وتابع: "بالتالي وتحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء".

"خيانة عظمى أو رشوة"

اللجنة القضائية في مجلس النواب ستبدأ اجتماعاتها، الأربعاء، للتقرير فيما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق تفي بمعايير المساءلة الدستورية المتمثلة في "الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".

من المتوقع أن تنظر اللجنة في أربع تهم على الأقل تشمل إساءة استخدام السلطة والرشوة وازدراء الكونغرس وإعاقة العدالة.

لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في الجلسات، بل طلب تفاصيل إضافية من نادلر حول كيفية إجراء التحقيق، وقال إنه سيعطي اللجنة القضائية إجابة بحلول يوم الجمعة المقبل.

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