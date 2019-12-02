الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يكلف الشعب الفلسطيني 2.5 مليار دولار سنوياً

قدرت الأمم المتحدة التكلفة التي تكبدها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين العامين 2000 و2017 بنحو 47.7 مليار دولار أمريكي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا.

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